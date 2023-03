Inchiesta Covid: poche mascherine, lo scontro medici-Ats

All’inizio di marzo 2020 i contagi Covid nella Bergamasca si moltiplicano come uno tsunami. Non vengono risparmiati i medici di base, molti dei quali non hanno neppure le mascherine da indossare. In questo contesto, sulla stampa locale esce la notizia che Ats Bergamo ha avviato controlli per verificare, tra le altre cose, se gli studi dei medici di famiglia stanno rispettando i giorni e gli orari di apertura previsti. Un’iniziativa di per sé legittima da parte dell’Agenzia di tutela della salute, che suonerà però grottesca per l’evolversi della situazione di lì a poco. Alla fine dell’emergenza il conto sarà di circa 150 medici contagiati (9 moriranno).