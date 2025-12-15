Incidente a Treviglio, traffico in tilt. Ferito un 39enne

Incidente a Treviglio pochi minuti dopo le 7 di lunedì 15 dicembre: uno scontro frontale si è verificato sulla strada provinciale che da Treviglio porta a Pontirolo. La dinamica è ancora da chiarire: una Ford Fiesta guidata da un 39enne di Casirate ha invaso la corsia opposta ed è finito frontalmente contro un camion.

La macchina proveniva da Treviglio verso Pontirolo e nello schianto è stata sbalzata nel campo adiacente. Ferito fortunatamente in maniera lieve il 39enne che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco per poi essere trasportato per accertamenti all’ospedale di Bergamo.