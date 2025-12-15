Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 15 Dicembre 2025

Incidente a Treviglio, traffico in tilt. Ferito un 39enne

LO SCHIANTO. Una Ford Fiesta guidata da un 39enne di Casirate ha invaso la corsia opposta ed è finito frontalmente contro un camion.

Redazione Web
Redazione Web
L’auto coinvolta nell’incidente
L’auto coinvolta nell’incidente
(Foto di Cesni)

Treviglio

Incidente a Treviglio pochi minuti dopo le 7 di lunedì 15 dicembre: uno scontro frontale si è verificato sulla strada provinciale che da Treviglio porta a Pontirolo. La dinamica è ancora da chiarire: una Ford Fiesta guidata da un 39enne di Casirate ha invaso la corsia opposta ed è finito frontalmente contro un camion.

La macchina proveniva da Treviglio verso Pontirolo e nello schianto è stata sbalzata nel campo adiacente. Ferito fortunatamente in maniera lieve il 39enne che è stato estratto dalla vettura dai vigili del fuoco per poi essere trasportato per accertamenti all’ospedale di Bergamo.

Il camion coinvolto nello schianto
Il camion coinvolto nello schianto
(Foto di Cesni)

Sul posto due squadre vigili del fuoco di Treviglio e Dalmine, la polizia locale di Treviglio che ha regolato il traffico: la viabilità è stata per diverse ore con il senso unico alternato a causa della presenza dell’autoarticolato che bloccava la strada. Sul posto anche la stradale di Bergamo e Treviglio.

