Incidente in A4 a Bergamo: due giovani feriti. Traffico intenso anche in via Moroni per il cantiere E-Brt

I due giovani sono stati soccorsi in codice giallo da un’auto medica e due ambulanze: le loro condizioni non dovrebbero essere gravi e sono stati ricoverati all’ospedale di Seriate e al Papa Giovanni di Bergamo. Autostrade per l’Italia ha segnalato code di 4 chilometri tra Seriate e Dalmine in direzione Milano. Intorno alle 11 la carreggiata è stata liberata, fa sapere la Polizia stradale di Seriate, e le corsie di marcia sono state riaperte al traffico regolare.