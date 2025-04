Incidente in viale Roma: investita una donna di 39 anni

Una donna di 39 anni è stata investita in centro a Bergamo all’altezza dell’attraversamento pedonale nei pressi della Torre dei Caduti, in viale Roma. L’incidente è avvenuto poco dopo le 8 di giovedì 3 aprile e la donna è stata soccorsa da un’ambulanza e l’auto medica. Le sue condizioni sarebbero gravi ed è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni in codice rosso.