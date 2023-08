Infermieri, servono «rinforzi»: sono 225 i posti nei corsi di laurea

È una delle professioni più preziose, perché a contatto col paziente nei momenti più complessi, ma è anche una delle professioni di cui si soffre più carenza. Gli infermieri del futuro passano anche dagli ospedali bergamaschi: per l’anno accademico 2023/24, al via tra settembre e ottobre, le Asst (gli ospedali pubblici) e i privati accreditati accoglieranno 225 matricole dei corsi di laurea in Infermieristica. È la somma dei posti disponibili in Bergamasca nei corsi di laurea triennale che hanno sede anche negli enti sanitari del nostro territorio.

Al «Papa Giovanni» 95 posti

Il «Papa Giovanni» ospiterà 95 posti all’interno del corso di laurea in Infermieristica dell’Università Milano-Bicocca, con un aumento di 10 unità rispetto alle previsioni: l’ospedale di Bergamo, ricordano dall’Asst «Papa Giovanni», è «sede storica della formazione infermieristica, risale infatti al 1956 il decreto interministeriale che istituì formalmente la prima Scuola per infermieri. Nel corso degli anni sono stati diplomati e laureati in totale 4.551 infermieri». Il nuovo anno accademico, che inizierà il 2 ottobre, porterà con sé una novità: «Gli studenti frequenteranno le lezioni al nuovo Campus di formazione universitaria in via Nini da Fano, in prossimità dell’ospedale – ricorda il “Papa Giovanni” –. Il campus ospiterà circa 500 studenti di tutti i corsi della sede di Bergamo dell’Università di Milano-Bicocca e sarà dotato di tecnologie moderne e di ampi spazi studio». Nell’anno accademico 2022/23, in totale gli studenti iscritti ai tre anni del corso erogato al «Papa Giovanni» erano 236.

Bergamo Est

Da quest’anno l’Asst Bergamo Est – e nello specifico l’ospedale di Alzano Lombardo – è sede di un corso di laurea in Infermieristica che fa capo all’Università degli Studi di Brescia: il progetto è nato anche in collaborazione con l’Università di Bergamo e la Conferenza dei sindaci del Distretto di Bergamo Est. Al via per l’anno accademico 2023/24 ci sono 30 posti all’Asst Bergamo Est.

Bergamo Ovest

L’Asst Bergamo Ovest non è sede di corso di laurea, ma dal 2021 – spiegano dall’azienda – «ha attive due convenzioni con altrettanti corsi di laurea in Infermieristica per lo svolgimento delle attività di tirocinio nelle nostre sedi; in particolare sono in corso collaborazioni con l’Università Humanitas di Pieve Emanuele e con l’Asst Crema (Università degli Studi di Milano). Dal 2021 la nostra Asst ha accolto le richieste di tirocinio fatte dalle università per un totale di 79 tirocinanti Humanitas e 22 tirocinanti Asst Crema-Università degli Studi di Milano. L’azienda mantiene la propria disponibilità e il proprio interesse per accogliere, anche nel prossimo anno accademico, nuovi tirocinanti».

Enti privati accreditati

In campo anche gli enti privati accreditati, con le proprie università. Il corso di laurea in Infermieristica di Humanitas University ha infatti 50 posti disponibili anche nella sede di Bergamo, in via Andrea Moretti 11: «Il corso di Laurea triennale in Infermieristica a Bergamo è attivo dal 2017 in stretta collaborazione con l’ospedale Humanitas Gavazzeni, sede dei tirocini – spiegano da Humanitas –. L’attività didattica è a cura dei professionisti di Humanitas University e Humanitas Gavazzeni con la collaborazione, per alcune materie, dell’Università degli Studi di Bergamo».