Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025

Infermieristica, test per 235 posti: «Manca personale, paghe da alzare»

SANITÀ . Al via le prove per accedere ai corsi dei quattro poli formativi presenti sul territorio. Solitro: «Serve più attrattività. E il semestre filtro potrebbe spingere i giovani verso Medicina».

Luca Bonzanni
Luca Bonzanni
Collaboratore
In Bergamasca i poli formativi per i futuri infermieri afferiscono all’Asst Papa Giovanni (in via Nini da Fano), Bergamo Est (Alzano), Humanitas e Gruppo San Donato
In Bergamasca i poli formativi per i futuri infermieri afferiscono all’Asst Papa Giovanni (in via Nini da Fano), Bergamo Est (Alzano), Humanitas e Gruppo San Donato

Visti i tempi, il primo risultato è raggiungere una piena copertura dei posti. Sarà indicativamente così, e già questo aspetto dà conto di come la professione continui a scontare una fatica: sono i giorni del test d’ingresso per il corso di laurea triennale di Infermieristica – per le università statali l’appuntamento è per lunedì 8 settembre, quelle private hanno autonomia sulle date – e anche la Bergamasca si appresta ad accogliere gli infermieri del futuro.

Sul nostro territorio sono quattro i poli di formazione, afferenti ad altrettanti atenei, per un totale di 235 posti, quelli definiti dal decreto del ministero dell’Università e della Ricerca: un numero invariato rispetto al recente passato, a indicare come sia difficile allargare il bacino d’utenza. «L’obiettivo – ragiona Gianluca Solitro, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo – è riuscire a riempire tutti i posti disponibili. Abbiamo fatto un lavoro di sensibilizzazione sul territorio, anche in collaborazione con l’Ats, andando nelle scuole superiori a raccontare le opportunità e proponendo degli open day. Il problema di fondo rimane quello dell’attrattività, sia sul lato degli stipendi, sia su quello delle progressioni di carriera». Tra l’altro, aggiunge Solitro, quest’anno fare i conti è ancora più complesso: «Dovremo valutare anche l’impatto del “semestre filtro” di Medicina (il nuovo meccanismo che apre a tutti la possibilità di frequentare i primi sei mesi di lezione, poi si fa una selezione, ndr), che non agevola la nostra professione, perché spinge ancor più giovani verso Medicina, al netto di quello che succederà a molti studenti dopo i primi sei mesi». Per capire se i corsi «bergamaschi» saranno saturati occorrerà aspettare l’esito dei test e le scelte degli studenti (ci si può iscrivere in più sedi); negli anni recenti, comunque, si è riusciti a far quadrare i conti.

I quattro poli

Anche per il nuovo anno accademico sono 105 i posti per il polo di formazione dell’Asst Papa Giovanni, nella sede didattica di via Nini da Fano, all’interno del corso di laurea che afferisce all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Fondamentale, qui come altrove, è anche il lato pratico: «Il primo anno è dedicato alla teoria, ma già da aprile (quindi sul finire dell’anno accademico, ndr) gli studenti entrano in tirocinio, mentre il secondo e il terzo anno si alternano sempre moduli di teoria a moduli di pratica – approfondisce Nadia Colombo, direttrice didattica del corso di laurea in Infermieristica per l’Asst Papa Giovanni –. È una grande opportunità: gli studenti hanno la possibilità di conoscere tutti i contesti, dall’ambito medico-chirurgico di base a quello specialistico, dall’area critica all’area pediatrica, ma ci sono anche convenzioni con Rsa del territorio». Ovviamente, «prima del tirocinio e di qualsiasi procedura sui pazienti – precisa Colombo – vengono effettuate delle esercitazioni in laboratorio e gli studenti sono sempre affiancati da infermieri esperti». Ma oggi i giovani scelgono ancora questa strada? «Riusciamo a riempire i posti, finora non abbiamo ancora sentito la crisi delle vocazioni – risponde Colombo –. Certo, mi auguro che a livello nazionale si facciano delle scelte per innalzare l’attrattività economica e professionale dell’infermiere».

Il polo di Alzano Lombardo, gestito dall’Asst Bergamo Est per gli iscritti al corso di laurea dell’Università degli Studi di Brescia, conferma i suoi 30 posti per le nuove matricole. Quest’anno, tra l’altro, si celebrerà un traguardo insieme simbolico e concreto: «Arriveranno alla laurea i primi studenti che si sono iscritti quando è stata attivata questa sede nel 2023 – ricorda Milena Mauri, responsabile della Direzione delle professioni sanitarie e sociosanitarie dell’Asst Bergamo Est –: siamo molto soddisfatti perché finora siamo sempre riusciti a coprire i posti messi a bando, al netto di una piccola percentuale fisiologica di chi durante il corso abbandona gli studi». Al tempo stesso, riconosce Mauri, «la carenza d’infermieri resta, ma questa resta una professione preziosa».

A completare la panoramica sono le università private, in raccordo con gli ospedali privati. Sono 50 i posti per il nuovo anno nella sede bergamasca di Humanitas University (il test d’ingresso si è svolto il 2 settembre), in via Moretti 11: l’attività didattica è curata dai professionisti di Humanitas University, Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli, con la collaborazione, per alcune materie, dell’Università di Bergamo: «Nella sola sede di Bergamo – segnalano da Humanitas – sono stati già oltre 150 i giovani laureati in questa professione sanitaria. Nell’anno accademico 2024/2025 si sono contati 117 frequentanti (sommando i diversi anni di corso, ndr), in prevalenza di genere femminile. Di questi, circa il 60% proviene dalla provincia di Bergamo, a testimonianza del grande interesse che il corso ha ricoperto e continua a ricoprire anche all’interno dei confini del territorio orobico. I tirocini si svolgono negli ospedali Humanitas Gavazzeni e Castelli».

In linea di continuità anche i 50 posti banditi dall’Università Vita-Salute San Raffaele (test il 6 settembre) per la sede didattica al Policlinico di Ponte San Pietro. Come spiegano dall’ateneo, i tirocini vengono svolti sia al Policlinico San Pietro sia al Policlinico San Marco di Zingonia, oltre che in altre sedi del Gruppo San Donato e in realtà convenzionate al di fuori dall’ospedale, «con una forte attenzione alla multidisciplinarità grazie al raccordo con strutture polispecialistiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Alzano Lombardo
Brescia
Milano
Ponte San Pietro
Istruzione
università
Salute
Ospedali, Cliniche
Cura
Esame medico
Nadia Colombo
Gianluca Solitro
Milena Mauri
humanitas university
asst bergamo
ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
rappresentanza sindacale aziendale
San Donato
Università Vita-Salute San Raffaele