Infortuni, in Lombardia +48% tra le donne. Anmil: «Sul lavoro discriminate due volte»

Gli infortuni sul lavoro tra le donne continuano a restare su livelli elevati e le lavoratrici con disabilità subiscono una doppia discriminazione sul mercato: a denunciarlo è l’Anmil. «L’8 marzo – spiega in una nota l’Associazione nazionale lavoratori mutilati e invalidi del lavoro – ricorre la Giornata internazionale della donna: teniamo a sottolineare in questa ricorrenza come i numeri degli infortuni sul lavoro “al femminile” continuino ad attestarsi su livelli elevati, così come i dati sull’inserimento lavorativo delle donne ci parlano di un mercato in cui sono proprio le donne con disabilità a subire una doppia discriminazione e ad essere ancor più escluse dal mercato del lavoro rispetto agli uomini con disabilità».