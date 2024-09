Inquilini Aler senza ascensore da mesi: «Tornerà in funzione da mercoledì»

Alessio Malvone

Sono iniziati i lavori di ripristino dell’ascensore delle case Aler di via Cerasoli della scala A al civico 9, dove gli inquilini, alcuni dei quali fragili e con problemi di deambulazione, sono bloccati in casa da più di tre mesi. Ora l’ascensore è ancora fuori uso, ma la ditta incaricata da Aler ha iniziato alcuni lavori per rimetterlo in funzione. «Ha avuto esito positivo - fanno sapere da Aler - l’intervento di sostituzione delle serrature con la ditta Del Bo». Ma quando verrà rimesso in funzione l’ascensore? «Mercoledì 18 settembre - rispondono sempre da Aler - sarà presente l’ente verificatore Tuv Austria per effettuare la verifica straordinaria e dare il benestare (con il verbale di verifica) per la rimessa in funzione, in tale data, dell’impianto. Quanto sopra è stato eseguito nell’attesa dell’intervento di sostituzione del quadro di manovra che verrà effettuato dalla ditta TK elevator».

I disagi

Nel frattempo, però, gli abitanti continuano ad avere grossi disagi, soprattutto quelli più fragili. «Mia madre è invalida al 100% - racconta il figlio Stefano Paris -, aveva una visita programmata 10 giorni fa al Policlino San Pietro, non abbiamo potuto rinviarla ed è stato molto difficile farle fare le scale, visto che abita al quarto piano. Speriamo che questo problema venga risolto il prima possibile: ce lo auguriamo tutti, visto che in questo condominio ci sono sedici appartamenti e abitano una decina di persone anziane o, comunque, fragili che si trovano costrette a rimanere in casa». Per quanto riguarda i residenti anziani o con difficoltà motorie, Aler aveva fatto sapere che per minimizzare i disagi «sono supportati dai servizi sociali del Comune che svolgono per i nuclei più fragili spesa o commissioni quotidiane».