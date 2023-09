Inseguimento ad alta velocità lungo la circonvallazione: arrestato un 23enne

Dopo l’arresto, gli agenti si sono diretti all’abitazione del passeggero, ad Almenno San Salvatore. In casa dell’uomo sono stati trovati altri 7 etti di hashish e altri 30 grammi di cocaina. L’arrestato è stato portato in tribunale nella mattina di ieri, 13 settembre 2023, per il rito direttissimo: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.