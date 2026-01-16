Giochi Preziosi, futuro incerto ma lo spazio non resterà vuoto

Gli spazi in centro città non dovrebbero dunque rimanere vuoti, anche perché le richieste non mancano, da indiscrezioni soprattutto nel campo dell’abbigliamento. Sulle tempistiche tutto dipende dalle trattative in corso. Sembra trascorso un secolo dall’inaugurazione molto partecipata, il 26 ottobre 2023. A fare gli onori di casa fu il patron Enrico Preziosi, accompagnato dalla famiglia e dai più stretti collaboratori, che in pochi mesi avevano trasformato gli spazi ex Zara in ambienti accoglienti per grandi e piccini: una vera città dei balocchi. L’attività, che ha generato una trentina di posti di lavoro, era stata presentata come uno spazio esperienziale da vivere, aperto sette giorni su 7.