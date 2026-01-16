Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 16 Gennaio 2026

Giochi Preziosi, futuro incerto ma lo spazio non resterà vuoto

IN CENTRO. Potrebbero arrivare presto novità sul futuro del gruppo Giochi Preziosi, compreso il negozio aperto poco più di due anni fa in via XX Settembre a Bergamo.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’interno del negozio «Giochi Preziosi» in via XX Settembre a Bergamo
L’interno del negozio «Giochi Preziosi» in via XX Settembre a Bergamo

Potrebbero arrivare presto novità sul futuro del gruppo Giochi Preziosi, compreso il negozio aperto poco più di due anni fa in via XX Settembre a Bergamo. Nelle scorse settimane il Tribunale di Milano ha ammesso il gruppo alla procedura di composizione negoziata della crisi, che di norma prevede un piano di ristrutturazione a tutela in primis dei dipendenti, ma che dovrebbe anche individuare un partner disposto a subentrare nei negozi attualmente occupati dallo storico distributore di giocattoli.

Gli spazi in centro città non dovrebbero dunque rimanere vuoti, anche perché le richieste non mancano, da indiscrezioni soprattutto nel campo dell’abbigliamento. Sulle tempistiche tutto dipende dalle trattative in corso. Sembra trascorso un secolo dall’inaugurazione molto partecipata, il 26 ottobre 2023. A fare gli onori di casa fu il patron Enrico Preziosi, accompagnato dalla famiglia e dai più stretti collaboratori, che in pochi mesi avevano trasformato gli spazi ex Zara in ambienti accoglienti per grandi e piccini: una vera città dei balocchi. L’attività, che ha generato una trentina di posti di lavoro, era stata presentata come uno spazio esperienziale da vivere, aperto sette giorni su 7.

