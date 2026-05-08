La Croce Rossa di Bergamo torna a casa: inaugurata la sede rinnovata

«La Croce Rossa nella storia nasce da un sussulto di umanità e tutti voi rappresentate un patrimonio di umanità, patrimonio in grado di generare umanità. Stiamo vivendo, assistendo a situazioni e comportamenti che hanno a che fare con la disumanità: l’umanità diventa impegno, resistenza, contributo necessario. In tre anni, 1.000 operatori di Croce Rossa sono morti sui diversi fronti di guerra». Sono le parole pronunciate dal Vescovo di Bergamo, Francesco Beschi, poco prima di benedire la nuova sede della Croce Rossa di Bergamo (nella struttura sono presenti anche gli uffici del Comitato Bergamo-Hinterland), al termine di importanti lavori di riqualificazione.

Il taglio del nastro del presidente nazionale Valastro

(Foto di Colleoni) La sede vestita a festa

(Foto di Colleoni) La benedizione del Vescovo

(Foto di Colleoni)

Presenti centinaia tra volontari e dipendenti dell’associazione e numerose autorità, tra cui i presidenti del Comitato Cri di Bergamo, Gianluca Sforza, Bergamo-Hinterland, Annibale Lecchi, e i presidente della Cri regionale, Maurizio Bonomi, e nazionale, Rosario Valastro. Insieme a loro molti rappresentanti della politica locale, tra cui la sindaca Elena Carnevali e l’assessore Marcella Messina, che hanno ricordato il legame tra la Croce Rossa e la città, e istituzioni militari, tra cui il generale dell’Accademia della Guardia di Finanza, Cosimo Di Gesù.

«Luogo che appartiene alla città»

«Oggi inauguriamo i lavori di riqualificazione, necessari per ristrutturare questo presidio di umanità e restituire alla città un luogo che le appartiene e che continuerà a soccorrere, aiutare e accogliere – ha detto il presidente Sforza –. Siamo proiettati verso il futuro, pronti a ripartire per essere insieme alla città».

Centinaia i volontari all’inaugurazione

(Foto di Colleoni) I nuovi spazi

(Foto di Colleoni) I nuovi spazi

(Foto di Colleoni)