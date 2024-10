La lettera di Mattarella: «Il recupero della dignità dei detenuti, un’opportunità per ricostruire la loro esistenza»

La risposta è partita dal Quirinale, e porta con sé il messaggio di vicinanza del Presidente Sergio Mattarella: «Il Capo dello Stato segue con costante attenzione i temi relativi alla complessità della condizione detentiva, consapevole dell’importanza che nel nostro ordinamento assume il corretto recupero della dignità delle persone recluse, al fine di garantire loro un’opportunità di ricostruzione della propria esistenza, in attuazione della finalità rieducativa prevista dalla Costituzione». È arrivato sino a Roma, alla Presidenza della Repubblica, l’appello di Valentina Lanfranchi, garante dei detenuti di Bergamo, per tenere accesa una luce sulla realtà penitenziaria, in via Gleno come ovunque, in un periodo drammatico per chi vive il mondo-carcere.

I numeri

La lettera della garante

«Le condizioni carcerarie – scriveva Valentina Lanfranchi a fine agosto nella missiva indirizzata al Quirinale – sono ovunque drammatiche. Non servono leggi che non affrontano i problemi reali, che non stanziano fondi, che parlano di sovraffollamento, di carenze di personale senza dare risorse concrete, reali, costruttive. Basti pensare, come esempio, che la Casa circondariale di Bergamo ha una capienza di 319 reclusi e ne ospita 578 (il dato era aggiornato al momento in cui è stata inviata la lettera, ndr). Noi, come volontari, educatori, agenti di polizia penitenziaria, facciamo il possibile, con molte iniziative e vicinanza, per supplire a questa situazione. Ma tutto questo non basta. Ogni mattina, quando entro nel carcere di Bergamo, temo di sentirmi dire che ci sia stato un suicidio (quest’anno finora non se ne sono verificati in via Gleno, ndr) o un’aggressione. Dobbiamo sperare di avere risposte costruttive. In attesa di tutto questo, cerchiamo almeno di far sentire la nostra vicinanza ai “cittadini” di questo “quartiere” della città dimenticato e abbandonato».