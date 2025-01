La lettera: «Si è preso il mio parcheggio, vuole la mia disabilità?»

«Prenditi il mio parcheggio ma prenditi anche il mio problema» è lo sfogo di Angelo Cannizzaro, 59 anni, residente in via Moroni e invalido civile, che si è trovato sulla propria auto una multa per divieto di sosta. Una sanzione, da 29,40 euro e regolarmente pagata, che tuttavia non ritiene giusta perché, dice, non aveva scelta: il parcheggio riservato ai disabili di cui di solito usufruisce, nel piazzale vicino casa, era occupato da un’altra vettura, priva di contrassegno. «Era domenica 15 dicembre quando ho chiamato la Polizia locale per chiedere l’invio di una pattuglia, visto che nelle strisce riservate ai disabili era parcheggiata un’auto che non ne aveva diritto. Sono stato costretto a parcheggiare in divieto. Il giorno dopo mi sono ritrovato la multa» racconta l’uomo.

La sosta selvaggia

Un’occupazione indebita che, denuncia, capita fin troppo spesso. «In media chiamo i vigili 4-5 volte a settimana. Il parcheggio per i disabili viene usato da chi non ne ha diritto, e in generale qui la sosta è selvaggia». Prosegue: «È assurdo che una persona con difficoltà motorie debba essere costretta a parcheggiare lontano. Io faccio fatica a camminare e ho dovuto lasciare l’auto contro un marciapiede e scendere, con la stampella, sull’erba e sul fango. Si immagini una persona in carrozzina. Combatto tutti i giorni per il parcheggio e non solo in via Moroni». La Polizia locale conferma la sanzione per «divieto di sosta permanente». Un posteggio contestato in quanto possibile causa di «intralcio alla circolazione o alla manovra di entrata/uscita dal parcheggio».