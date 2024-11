La lite a colpi di coltello fuori dal locale: grave un 52enne

L’aggressione fuori da un locale

Le ferite da arma da taglio

Il ritrovamento del 52enne, ora ricoverato in Terapia intensiva, è avvenuto poco prima dell’una di questa notte in via Failoni tra l’ospedale e il parco della Trucca. Pare che il colombiano abbia raggiunto la zona dell’ospedale in auto: uscito dalla vettura a pochi metri dall’ingresso del nosocomio cittadino si sarebbe accasciato a terra. L’uomo non sarebbe comunque in pericolo di vita.