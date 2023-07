La mappa dei reati: dai +249 di Orio ai -116 di Albino - I grafici

Ogni giorno a Bergamo e provincia vengono denunciati, in media, 108 reati: un dato riferito al 2022 e che sembra elevato, ma che in realtà è in linea con quello dell’anno precedente, quando i bergamaschi avevano denunciato 107 reati in media al giorno. I numeri assoluti raccolti dalla Prefettura riferiscono di 39.691 reati denunciati lo scorso anno, contro i 39.195 del 2021, con un aumento di 496. Confrontando il dato ogni mille abitanti, lo scorso anno i reati sono stati 36,1 e nel 2021 erano stati 35,6. Numeri inevitabilmente in crescita rispetto agli anni della pandemia, quando anche il numero di reati denunciati registrò – in una Bergamasca pesantemente colpita dal virus – una consistente flessione, ma nemmeno ancora tornati ai livelli delle annate prima del 2020, appunto l’anno nero del Covid-19.

Interessante è piuttosto analizzare i reati Comune per Comune, non tanto per stilare una classifica dei paesi dove si delinque di più e di quelli dove si delinque di meno – anche perché il dato complessivo comprende davvero ogni genere di reato –, visto che la stessa prefettura sottolinea come «la situazione relativa all’ordine e alla sicurezza pubblica nel territorio non presenta particolari profili di criticità», quanto piuttosto per fornire una fotografia il più possibile oggettiva del fenomeno. A livello di numeri assoluti è inevitabile una correlazione tra delittuosità e dimensione demografica.

La mappa

Nei Comuni con più abitanti i reati denunciati sono inevitabilmente maggiori: per questo è poi fondamentale andare a confrontare il dato riferito a ogni mille abitanti. A Bergamo città sono stati denunciati lo scorso anno 9.157 reati, contro gli 8.987 del 2021, con una crescita di 170 reati in un anno: ogni mille abitanti l’anno scorso sono stati compiuti 78,5 reati, mentre nel 2021 erano stati 75,1. Un dato comunque ben superiore al doppio della media provinciale. A Treviglio, seconda città della Bergamasca come numero di abitanti (ha di recente superato quota 31mila), 1.768 reati, pari a 60,8 ogni mille abitanti, mentre nel 2021 erano stati 1.784, dunque 16 in meno e pari a 61,4 ogni mille abitanti. A Seriate si è scesi da 1.436 a 1.393 reati (-43) e da 59,1 a 57,3 ogni mille abitanti.

Ma a livello assoluto, dove si sono registrate le variazioni maggiori in un anno?

Il numero più alto non sono i 170 reati in più di Bergamo città: il record spetta a Orio al Serio, dove i reati sono cresciuti in un ano di ben 249, con un dato ogni mille abitanti – complice la presenza dell’aeroporto che acuisce esponenzialmente i numeri – salito da ben 539,95 a 682. Seguono Curno, dove i reati denunciati sono aumentati di 181, Grumello di 151, Il comune dove si è registrato il calo maggiore di reati nel confronto tra i due anni è invece Albino, con meno 116 reati denunciati e un calo del dato ogni mille abitanti da 36,2 a 29,8 in dodici mesi. Da segnalare anche il calo di Calusco (-70), Ponteranica (-65), Gandino (-64) e San Pellegrino Terme (-50).

Dalla Prefettura spiegano che la situazione «è attentamente monitorata in seno al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Giuseppe Forlenza e del quale fanno parte il Presidente della Provincia, il sindaco di Bergamo e i rappresentanti provinciali delle forze dell’ordine. La partecipazione di altri enti, uffici e istituzioni viene integrata, di volta in volta, in relazione alle specifiche tematiche oggetto di trattazione». Vi è poi un comitato «ristretto» per le «riunioni tecniche di coordinamento» con i soli rappresentanti delle forze dell’ordine. «Numerose sono le strategie di intervento, individuate dal prefetto e condivise con i componenti del comitato – rilevano ancora dalla Prefettura –, volte a prevenire e contrastare i fenomeni delittuosi, quali i reati contro la persona e quelli predatori». Nelle zone più a rischio, come la stazione ferroviaria di Bergamo, «sono stati previsti moduli coordinati di controllo del territorio, attuati dalle forze dell’ordine con il supporto della polizia locale». Le situazioni di «degrado urbano e sociale» sono state affrontate con il supporto degli stessi Comuni e con i rappresentanti del tessuto economico della provincia. con l’obiettivo di «prevenire l’emergere di situazioni di illegalità, comprese quelle connesse ai mutamenti economici e sociali e alle dinamiche operative del crimine», comprese le violenze di genere.

L’importanza della videosorveglianza