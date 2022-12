La maxi ricerca sul volontariato bergamasco: ecco tutti i dati

L’iniziativa Bergamo Capitale del volontariato 2022 ha creato un’importante occasione per avviare attività di ricerca e laboratoriali, come quella presentata oggi, giovedì 1° dicembre 2022, presso la Sala Consiglio della sede universitaria di via Salvecchio, 19, Bergamo Alta, dal Rettore Sergio Cavalieri , dal presidente di Csv Bergamo, Oscar Bianchi , dal Consigliere delegato al volontariato della Provincia di Bergamo, Damiano Amaglio e dalla prorettrice alla Programmazione e al Bilancio e coordinatrice scientifica della ricerca, Mariafrancesca Sicilia , che ha visto il coinvolgimento attivo dell’Università degli studi di Bergamo e rafforzato la partnership dell’Università con il Csv e la Provincia di Bergamo.