La messa del Vescovo: «Papa Francesco ha amato Bergamo e Giovanni XXIII»

«La gioia del Vangelo è il grande dono di Papa Francesco e testimonianza del suo magistero, capace di condivide sofferenze e drammi, non rassegnandosi a un cristianesimo cupo e triste. Già malato, Papa Francesco diceva che la gioia cristiana è per tutti e si compie nella quotidianità e condivisone; la gioia non è facile allegria, non evita la croce, ma sgorga dalla certezza che Dio non ci lascia soli». Così il vescovo Francesco Beschi ha ricordato il Papa nella messa in suffragio che ha presieduto nella Basilica di Sant’Alessandro in Colonna.