La mostra di Maurizio Cattelan. Gandi: «Spesi 200mila euro»
BOTTA E RISPOSTA. L’assessore alla Cultura Sergio Gandi risponde al consigliere Filippo Bianchi (FdI) sui costi della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan.
Il botta e risposta
Bianchi parlava di una cifra «superiore ai 500mila euro usciti, direttamente o indirettamente, dalle casse comunali». Gandi precisa: «L’artista non ha percepito alcun compenso e si è fatto carico di una parte dei costi relativi alla realizzazione delle opere. Le spese sostenute hanno riguardato solamente l’organizzazione della mostra».
E chiarisce: il conto totale supera i 200mila euro, tra allestimento, trasporti e ospitalità, comunicazione. «Le attività della Gamec – spiega Gandi – sono rese possibili da un sistema che integra entrate proprie, sponsorizzazioni e fundraising da privati. Il tutto si somma al contributo da 500mila euro erogato ogni anno da Tenaris Dalmine Spa, socio Fondatore di Gamec». Nel 2025 le donazioni ammontano già a oltre 1 milione di euro. Più un contributo straordinario di Palafrizzoni pari a 200mila euro.
