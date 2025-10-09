Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 09 Ottobre 2025

La mostra di Maurizio Cattelan. Gandi: «Spesi 200mila euro»

BOTTA E RISPOSTA. L’assessore alla Cultura Sergio Gandi risponde al consigliere Filippo Bianchi (FdI) sui costi della mostra «Seasons» di Maurizio Cattelan.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

L’opera di Cattelan
L’opera di Cattelan

Il botta e risposta

Bianchi parlava di una cifra «superiore ai 500mila euro usciti, direttamente o indirettamente, dalle casse comunali». Gandi precisa: «L’artista non ha percepito alcun compenso e si è fatto carico di una parte dei costi relativi alla realizzazione delle opere. Le spese sostenute hanno riguardato solamente l’organizzazione della mostra».

E chiarisce: il conto totale supera i 200mila euro, tra allestimento, trasporti e ospitalità, comunicazione. «Le attività della Gamec – spiega Gandi – sono rese possibili da un sistema che integra entrate proprie, sponsorizzazioni e fundraising da privati. Il tutto si somma al contributo da 500mila euro erogato ogni anno da Tenaris Dalmine Spa, socio Fondatore di Gamec». Nel 2025 le donazioni ammontano già a oltre 1 milione di euro. Più un contributo straordinario di Palafrizzoni pari a 200mila euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
MUSEI
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Maurizio Cattelan
Sergio Gandi
Filippo Bianchi
FdI
Gamec
Palafrizzoni