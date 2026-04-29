La Polizia intensifica le verifiche: 101 armi ritirate in provincia di Bergamo

Proseguono e si intensificano i controlli della Polizia di Stato sul rispetto degli obblighi previsti per i detentori di armi. L’attività, condotta dalla Questura di Bergamo su tutto il territorio provinciale, punta in particolare a verificare la presentazione quinquennale del certificato medico di idoneità psico-fisica.

L’obiettivo è garantire un monitoraggio costante dei possessori di armi, comprese quelle da collezione, soprattutto nei casi in cui non sia presente una licenza di porto d’armi in corso di validità o si tratti di soggetti autorizzati al porto senza licenza, nell’ottica della tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.

Ritirate 101 armi da gennaio

Dal 1° gennaio 2026 sono stati 69 i soggetti formalmente diffidati a presentare la certificazione sanitaria prevista dalla normativa. A seguito delle verifiche, molti detentori hanno scelto di cedere volontariamente le armi alle forze di Polizia: complessivamente sono stati ritirati 101 pezzi, destinati alla distruzione.

Le irregolarità scoperte

L’attività ha inoltre fatto emergere diverse irregolarità. In 8 casi è stato disposto il ritiro cautelare delle armi per la perdita dei requisiti necessari, mentre 6 persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per violazioni legate alla detenzione e alla custodia: cinque per omessa custodia e una per importazione non autorizzata di armi bianche. In alcune situazioni, le armi risultavano non correttamente custodite, disperse o addirittura non rinvenibili, con potenziali rischi per la sicurezza pubblica.

Controllo dei requisiti psico-fisici