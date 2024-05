La polizia locale di Bergamo avvia l’attività di foto-segnalamento

Come vengono utilizzati i dati raccolti

I numeri dell’attività

In poco meno di 15 giorni sono già stati eseguiti 42 rilievi foto-dattiloscopici di cui 11 per identificazione di soggetti extraUE sprovvisti di documenti d’identità personale, 10 per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, 8 per reati di detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, 2 per furto aggravato, 2 per invasione di terreni o edifici, 2 per possesso e/o utilizzo di documenti risultati falsi, 1 per sostituzione di persona, 1 per molestia, 1 per oltraggio a Pubblico Ufficiale, 1 per rissa, 1 per interruzione di pubblico servizio, 1 per inottemperanza del foglio di via del Questore, 1 per guida in stato di ebbrezza ed omissione di soccorso.