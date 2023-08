La rissa al Luna park: «Bottiglie e un bidone contro gli steward»

La tensione aleggiava ancora nell’aria sabato sera, tra le luci e i suoni di festa de l Luna park di Celadina . La rissa di venerdì sera ha vissuto uno strascico – fortunatamente senza problemi, limitato solo a qualche scintilla verbale – anche ieri poco dopo le 20, all’apertura delle attrazioni. Alcuni dei partecipanti al parapiglia del giorno precedente sono infatti tornati, arrivando alla spicciolata divisi in gruppetti e cercando di entrare nel Luna park. Sono giovani soprattutto stranieri, spesso in compagnia di ragazze italiane, dai 16 ai 20 anni al massimo ; il look è quello d’ordinanza del «mondo maranza» , tra l’altro in un caleidoscopio di maglie da calcio. Elemento identificativo di diversi partecipanti dei fatti del giorno precedente: così sabato sera la vigilanza li ha immediatamente riconosciuti, ha discusso con loro e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per evitare eventuali tensioni. Sul posto sono prontamente intervenuti tre equipaggi della Polizia di Stato : si è cercato di calmare gli animi dei ragazzi, di contenere eventuali scintille e di prevenire eventuali «prossime puntate».

Il caos di venerdì

I giostrai chiedono aiuto

Anche il responsabile del Luna park Armando Piccaluga ha chiamato il 112, venerdì sera: «Abbiamo 10 steward pagati da noi, ma è evidente che non bastano, se arrivano tutti questi ragazzini. Noi gestori ci siamo messi in mezzo e abbiamo evitato il peggio, ma questo è un Luna park storico e chiediamo maggiore attenzione da parte del Comune e della questura. Lunedì andrò in prefettura a chiedere che ci mandino le forze dell’ordine a vigilare, non è possibile lavorare in una condizione del genere: è importante tutelare le famiglie, i bambini e chi lavora qui».

Le dichiarazioni dell’amministrazione comunale

«In sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza, venerdì mattina, la problematica del Luna park non è emersa, perché successa dopo – precisa Sergio Gandi, vicesindaco e assessore alla Sicurezza del Comune di Bergamo –. Certo nella prossima riunione terremo presente anche questo. Abbiamo già potenziato i controlli nelle zone in cui si sono verificati gli ultimi episodi con dieci pattuglie in più tra carabinieri, polizia, polizia locale e guardia di finanza. La polizia locale ha inoltre una pattuglia impegnata tutti i giorni in via Moroni per evitare atti di sciacallaggio dopo l’incendio e una sull’asse Ferdinandeo, più di così non potremmo fare. Sono felice che il prefetto abbia istituito un tavolo tecnico per studiare il fenomeno, perché solo capendo come è strutturato e come si muovono questi gruppi di ragazzi riusciremo a intervenire, non solo con attività di repressione ma anche e soprattutto con la prevenzione».