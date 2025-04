«La seconda lingua non curricolare», sciopero degli studenti del Lussana

Una circolare diffusa nei giorni scorsi, infatti, comunica la ridefinizione dell’offerta formativa scolastica. In sintesi: il potenziamento dell’ insegnamento linguistico con la seconda lingua straniera (spagnolo o tedesco) da settembre 2025 sarà extra curricolare, quindi queste materie «non potranno più concorrere alla valutazione complessiva» si legge nel documento firmato dalla dirigente Simonetta Marafante.

«La precisazione che le seconde lingue saranno da inquadrare come extra curricolari nasce da approfondimenti normativi e segue altresì apposite interlocuzioni con l’Ufficio scolastico provinciale. Interlocuzioni ancora in corso e che dovranno confermare la necessità di agire questo nuovo assetto» si legge nella circolare.

I cartelloni fuori dal Lussana La manifestazione fuori dal Lussana

«Tale azione intrapresa non ha alcun significato se non quello di seguire il dettato normativo oltre che mettere la scuola, e di conseguenza gli studenti, al riparo da qualsivoglia, seppur infondata e temeraria, contestazione», specifica la circolare.

Lussana, lo sciopero degli studenti Sono coinvolte le sezioni A e la C. In sostanza la scuola proseguirà con l’insegnamento della seconda lingua come sempre fatto. L’unica differenza è che verrà considerata extra curricolare.

«Anche in caso di convalida di questa nuova organizzazione - si legge nella circolare -, nella sostanza nulla cambia rispetto al passato e gli iscritti alle classi con doppia lingua godranno della medesima offerta formativa, così come già conosciuta dalle famiglie».

Gli studenti non ci stanno e con un’email rivolta a tutto il corpo studentesco hanno invitato i compagni ad unirsi allo sciopero che durerà tutto l’ orario scolastico di martedì 8 aprile. «Vogliamo avere la possibilità di finire il percorso di studi che abbiamo scelto in prima, soprattutto perché ci siamo fidati di una scuola che ci offriva questa possibilità e non è corretto che ci venga negata», dicono i ragazzi.