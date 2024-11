Laboratori e mercatini per il Natale in Borgo Santa Caterina

Domenica, dalle 9 alle 19, in Borgo Santa Caterina, ci sarà il « Christmas Market », uno degli eventi organizzati dal Distretto urbano del commercio con l’associazione commercianti del Borgo d’Oro durante le festività natalizie. L’evento si ripete ormai da qualche anno.

«La via sarà straordinariamente chiusa al traffico con un vivace mercatino di qualità, arricchito da laboratori e dimostrazioni che si svolgeranno nell’arco di tutta la giornata – spiegano gli organizzatori -. Agli espositori, fra i quali vi saranno ovviamente anche i negozianti locali dell’associazione commercianti “Borgo Santa Caterina”, si affiancheranno vari punti di intrattenimento, musica con gli zampognari e aree food ricche di specialità».

Oltre allo shopping, l’associazione dei commercianti del borgo ha previsto diverse attività, grazie alla collaborazione delle realtà del quartiere: scuola di yoga acrobatico, incontri con gli autori alla libreria Ubik, laboratorio teatrale per accogliere Santa Lucia nella notte più lunga che ci sia (alle 14.30) e, ancora, (sempre alle 14.30) truccabimbi e tanti giochi per i più piccini. Tutte le iniziative in città su www.natalebergamo.it e sulla pagina Instagram borgo.santa.caterina.