L’addio a Filippo Maria Pandolfi, Prodi: «Per me fratello maggiore e maestro»

È un Tempio Votivo affollato, gremito dei volti degli amici, dei familiari e delle tante istituzioni presenti. L’ultimo saluto all’ex ministro e commissario europeo Filippo Maria Pandolfi ha riempito questo pomeriggio, lunedì 24 marzo, i banchi del tempio di Santa Lucia di commozione. In prima fila il presidente Romano Prodi , a lungo inginocchiato per commemorare Pandolfi, considerato tra i più importanti politici bergamaschi di tutto il Novecento e venuto a mancare nella notte tra venerdì e sabato all’età di 97 anni . Un funerale partecipato, per rendere omaggio allo storico leader bergamasco della Democrazia Cristiana, al quale hanno preso parte la sindaca Elena Carnevali il presidente della Provincia, Pasquale Gandolfi, e molti esponenti del mondo democratico - Gilberto Bonalumi, Antonio Misiani - e ancora di quello cattolico, con il vescovo emerito di Lodi, Giuseppe Merisi .

Il ricordo di Romano Prodi

«Lo ricordo con tanto affetto, per me Filippo è stato un fratello maggiore. Personalmente devo a lui l’inizio della mia vita politica - afferma Prodi -. Ho avuto la fortuna di averlo vicino, aveva uno stile assolutamente diverso dagli altri, fatto di discrezione e profonda cultura. La sua era una discreta concretezza. Filippo è un esempio che dobbiamo approfondire e soprattutto trasmettere alle giovani generazioni che dovranno portarlo avanti. Per me - conclude - è stato un maestro».