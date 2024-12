L’Anno giubilare a Bergamo il 29 dicembre

Siamo arrivati alla solennità del Natale, che quest’anno vede un evento significativo per la Chiesa cattolica. Papa Francesco ha infatti aperto la Porta Santa della basilica di San Pietro , dando il via ufficiale al Giubileo, o Anno Santo, del 2025. Nelle Diocesi di tutto il mondo, invece, il Pontefice ha stabilito che l’apertura avvenga domenica 29 dicembre .

Le celebrazioni

Mercoledì 25 dicembre, solennità del Natale: alle 10,30 il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica (animata dalla Cappella musicale del Duomo), al termine della quale, prima della benedizione finale, porgerà i suoi auguri alla Diocesi e all’intera Bergamasca. Quindi raggiungerà il Nuovo albergo popolare per portare gli auguri natalizi agli ospiti, al personale, alla comunità interna delle suore delle Poverelle e ai volontari. Alle 17 il Vescovo Beschi presiede i Vespri della solennità del Natale, sempre in Cattedrale.

Il 29 dicembre

Monsignor Beschi compirà il rito di apertura dell’Anno giubilare per la Chiesa bergamasca domenica 29 dicembre alle 16 nella basilica di Santa Maria Maggiore. A seguire, dopo una sosta davanti al Battistero, si confluirà in Cattedrale.Butte la liturgia sarà seguiita da Bergamo Tv e il nostro sito.

Il 31 dicembre e il 1° gennaio

Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, alle 18 monsignor Beschi presiede una Messa solenne sempre in Cattedrale, durante la quale sarà cantato l’antico inno del «Te Deum» in ringraziamento al Signore per l’anno trascorso. Mercoledì 1° gennaio, Capodanno, solennità di Maria Madre di Dio e 58ª Giornata mondiale della pace, alle 18 il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica (animata dal Coro dell’unità pastorale di Città Alta). Lunedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, cioè la manifestazione del Bimbo di Betlemme come Salvatore di tutta l’umanità e ricordo della visita dei tre Magi, alle 10,30 il Vescovo presiede una solenne Concelebrazione eucaristica, mentre alle 17 presiede i Vespri.