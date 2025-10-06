Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 06 Ottobre 2025

Le bombe su Leopoli fermano di notte il treno dei volontari di rientro in Italia

IL RACCONTO. C’era anche Andrea Valesini, caporedattore del nostro giornale e fra i 110 volontari del Mean, sul treno fermo a Leopoli durante l’attacco russo.

Andrea Valesini
Andrea Valesini
Caporedattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I bagliori dell’attacco dell’altra notte su Leopoli in un fermo immagine diffuso dall’Ansa dal video di Marco Bentivogli, a bordo del treno
I bagliori dell’attacco dell’altra notte su Leopoli in un fermo immagine diffuso dall’Ansa dal video di Marco Bentivogli, a bordo del treno

Leopoli

Il convoglio ha rallentato e poi si è fermato. Erano circa le 5,30. Una sosta non prevista alle porte di Lviv (Leopoli), a una settantina di chilometri dal confine con la Polonia. Abbiamo pensato a una sosta tecnica, ne capitano, ad esempio per dare la precedenza a convogli in direzione opposta. Ma nel buio della notte in lontananza dal finestrino si vedevano bagliori come quelli prodotti dalle scariche dei tuoni. La luce però era gialla: quella delle esplosioni di missili e di droni. Si sono udite due esplosioni, una in particolare ha fatto tremare il convoglio.

Leggi anche

Il personale delle Ferrovie ucraine a bordo ha invitato anche i 110 italiani in viaggio verso il confine polacco a prepararsi all’evacuazione, una procedura prevista ma che non è stata necessaria. Dalle cuccette si udivano i colpi secchi della contraerea impegnata ad abbattere i droni. Il gruppo, di ritorno dal Giubileo della Speranza a Kiev e a Kharkiv, promosso dal Movimento europeo di azione non violenta, al quale hanno aderito anche venti bergamaschi, ha reagito con compostezza, certo con spavento ma soprattutto angoscia per gli ucraini davvero colpiti nei raid vicini.

Il personale delle Ferrovie ucraine a bordo ha invitato anche i 110 italiani in viaggio verso il confine polacco a prepararsi all’evacuazione, una procedura prevista ma che non è stata necessaria. Dalle cuccette si udivano i colpi secchi della contraerea impegnata ad abbattere i droni

Avevamo trascorso due giorni a Kharkiv, a una quarantina di chilometri dal confine con la Russia, una delle città ucraine più bombardate, dove la sirena antiaerea con l’invito ad andare a proteggersi suona una ventina di volte al giorno, soprattutto di notte. I pericoli erano nel conto, la prudenza d’obbligo. Ma sulla via del ritorno i rischi maggiori sembravano superati.

Nessun luogo in Ucraina è assolutamente sicuro perché ogni area può essere raggiunta da missili e droni a lunga gittata, quella di Leopoli anche dalla Bielorussia, secondo Stato aggressore

Invece da alcuni giorni gli invasori hanno compiuto attacchi anche contro infrastrutture ferroviarie, una stazione a Zaporizhzhia e un treno nell’oblast di Sumy. In tre anni e mezzo dall’inizio dell’invasione su larga scala, i convogli sono stati bombardati soprattutto nell’Est e nel Sud del Paese, 478 dipendenti delle Ferrovie ucraine sono stati uccisi. Un’istituzione che il popolo considera giustamente gloriosa perché nei primi due mesi della brutale aggressione portò in salvo 5 milioni di persone dalle zone investite da missili e carri armati russi, fino al confine polacco per poi espatriare. E perché i treni, come gli autobus, non hanno mai smesso il servizio rappresentando un mezzo per tenere unito il Paese, per non isolare città e villaggi, per scappare ma anche per rientrare a visitare i parenti o per tornare definitivamente in zone relativamente più sicure. Nessun luogo in Ucraina è assolutamente sicuro perché ogni area può essere raggiunta da missili e droni a lunga gittata, quella di Leopoli anche dalla Bielorussia, secondo Stato aggressore.

Il pensiero alle vittime

L’obiettivo del raid non era il treno con a bordo i 110 italiani ma quei luoghi illuminati dai bagliori, dove una famiglia è stata sterminata. Il pensiero va a questa famiglia, alle decine di migliaia di vittime civili della guerra di smembramento di uno Stato sovrano, alle migliaia di minori ucraini trasferiti a forza in Russia e che non torneranno più.

«Questa terra è bagnata di sangue e noi combattiamo per non morire», ha detto il Vescovo cattolico latino di Kharkiv, monsignor Pavlo Honcharu. Qui i soldati li chiamano «i nostri difensori». A questa definizione appartengono anche gli esponenti di organizzazioni non governative e di associazioni locali, i sindaci incontrati. Ma pure gli operai delle Ferrovie ucraine che divisi in squadre di intervento regionali ripristinano le linee danneggiate o distrutte dai raid. È il bene che opera in mezzo al male del conflitto.

Il treno con a bordo i 110 italiani è ripartito dopo due ore di sosta obbligata, non è stato evacuato perché il convoglio era più sicuro della superficie o degli edifici circostanti. È arrivato a destinazione in ritardo e la delegazione del Mean è rientrata in Italia, in luoghi comodi e sicuri. Il pensiero va a chi vive dove le persone sono ridotte a bersagli, in pericolo ogni giorno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Conflitto armato
Terrorismo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Andrea Valesini
Mean