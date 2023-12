Le onorificenze del prefetto a 6 bergamaschi: «Modelli positivi di impegno civile»

Il prefetto Giuseppe Forlenza ha consegnato 6 onorificenze al merito della Repubblica nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre in Prefettura, durante una cerimonia aperta a enti, istituzioni e autorità del territorio di Bergamo in occasione degli auguri di Natale. Era da prima del Covid che la cerimonia non si svolgeva ed è stata l’occasione per uno scambio cordiale di saluti tra i rappresentanti di numerose istituzioni bergamasche, delle forze dell’ordine e delle realtà sociali del territorio.

La cerimonia in Prefettura

(Foto di Beppe Bedolis) Le onorificenze sono state assegnate all’ufficiale maestro del lavoro Luigi Pedrini, che da 10 anni organizza iniziative culturali e sociali che hanno coinvolto ottomila giovani, al cavaliere Barbara Codalli, dal 2015 direttore sanitario della Rsa di Nembro e in prima linea nell’emergenza Covid, al cavaliere Alessandro Invernici, giornalista e ideatore del progetto «Ragazzi on the road» per la prevenzione degli incidenti stradali, al cavaliere Maria Concetta Del Beato, per 40 anni medico di famiglia a Martinengo e in prima linea durante la pandemia, al cavaliere Alessandro Fasolino, tenente colonnello dei carabinieri già comandante del reparto operativo dell’Arma di Bergamo, e al cavaliere Cosimo Solito, appuntato dei carabinieri già in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Milano.

La cerimonia in Prefettura

(Foto di Beppe Bedolis) «Sono persone che rappresentano un impegno civile positivo – ha detto il prefetto – e un esempio: il loro valore sta in quanto hanno fatto nel loro impegno civico per la società e sono espressione di una comunità, anche sul fronte della solidarietà». Il prefetto Forlenza ha anche ricordato come Bergamo si sia rimboccata le maniche dopo il Covid grazie anche a una serie di «importanti relazioni umane». «Non si è trattato – ha detto il prefetto – di un fatto provvisorio, ma di qualcosa che è diventata essenza stessa delle persone, alla ricerca del bene comune, che è la missione dei sindaci».