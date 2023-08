L’Eco» su Instagram, è record di follower: superata quota 86mila

L’Eco di Bergamo è sempre più social: con post, caroselli, reel e storie vi raccontiamo la Bergamasca attraverso un media ormai diffusissimo e vi aiutiamo a rimanere sempre aggiornati su fatti, personaggi ed eventi del territorio. La nostra pagina Instagram (@ecodibergamo) ha da poco superato gli 86mila follower: un traguardo importante raggiunto grazie a tutti i lettori che hanno deciso di cliccare sul tasto «segui» e che ogni giorno interagiscono con noi. In questo modo L’Eco di Bergamo non è solo il principale giornale di Bergamo e provincia dal 1880, ma ora è anche il più seguito su Instagram.

Per un quotidiano, ogni giorno di più, Instagram è uno spazio fondamentale per relazionarsi con i lettori. Un nuovo modo di fare il giornalismo e di scrivere una notizia, per interagire con gli utenti online e tenerli informati in tempo reale. Sulla nostra pagina pubblichiamo quindi caroselli informativi con tutte le principali novità del territorio, che siano gli appuntamenti per Bergamo Brescia Capitale della Cultura 2023, oppure, per esempio, il calendario dei concerti al Lazzaretto. Spettacoli musicali, festival culturali, manifestazioni enogastronomiche: gli appuntamenti passano dai social così come le informazioni utili e di servizio, legate per esempio alla viabilità o a cambiamenti amministrativi sul territorio.

Tutti i caroselli – inclusi gli speciali dedicati al registro delle opposizioni, alle truffe e al risparmio energetico e idrico – sono raccolti per tema nella sezione «Guide» della nostra pagina Instagram e nelle storie in evidenza. Degna di nota la raccolta «Bergamo-Brescia Capitale della Cultura 2023»: qui è possibile visionare tutti gli eventi passati, presenti e futuri organizzati per celebrare questo anno speciale.

«Gli Imperdibili»: nuovo progetto Instagram

Da luglio 2023 abbiamo lanciato sempre su Ig un nuovo progetto social volto a far conoscere i luoghi del nostro territorio. Ogni weekend pubblichiamo, per tutta l’estate, una nuova puntata de «Gli Imperdibili» , rubrica dedicata alle mete nella nostra provincia che tutti – turisti e bergamaschi – dovrebbero visitare almeno una volta. Da città bassa a Città Alta, passando per il Sebino e arrivando fino alle nostre Valli e alla Bassa, online racconteremo speciali luoghi del territorio, con anche qualche curiosità: noi stessi ci siamo messi in gioco con «I nostri luoghi del cuore», mettendoci la faccia e presentandoci ai lettori.

«L’Eco di Bergamo incontra»

Non mancano poi sondaggi, forum di discussione e, tra le rubriche più apprezzate su Instagram, «L’Eco di Bergamo Incontra» che, partendo dal qui, lancia le interviste ai nomi e volti noti del territorio. Dai grandi sportivi di ogni epoca come Martina Caironi e Giacomo Agostini , alle figure istituzionali tra cui il sindaco di Bergamo Giorgio Gori e il rettore dell’Università Sergio Cavalieri ; dai piccoli commercianti e ristoratori al mondo del sociale con anche artisti e musicisti oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine.

I nostri contatti sui social