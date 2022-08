Liste elettorali chiuse al fotofinish, ecco i candidati bergamaschi

Il dado è tratto. Alle 20 di ieri, la lunga maratona delle liste elettorali ha tagliato l’agognato traguardo dopo un percorso dai tornanti strettissimi. Alla Corte d’appello di Milano, i partiti hanno depositato la voluminosa documentazione relativa ai candidati in corsa per le votazioni del 25 settembre. In tutta la Lombardia, hanno presentato le liste 21 partiti per la Camera e 17 per il Senato (non tutti i partiti, e si parla di quelli più piccoli, hanno presentato candidati in ogni collegio lombardo).