Lite e fuga in via Novelli a Bergamo: arrestato un 32enne per spaccio. È il terzo in una settimana

Gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni arrivate al Comando per la presenza di persone sospette e hanno trovato in corso un acceso litigio tra più individui, caratterizzato da comportamenti aggressivi.

Alla vista della pattuglia, alcuni dei presenti si sono dati alla fuga. Uno di loro è stato inseguito dagli agenti e, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro, poi recuperato dagli operatori. All’interno sono state rinvenute sostanze stupefacenti – cocaina e hashish – in quantitativi e con modalità di confezionamento tali da far escludere l’uso personale.

Divieto di dimore per il 32enne

L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Si tratta di un 32enne, irregolare sul territorio nazionale, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia.

Dopo l’arresto, il 31enne è stato condotto nelle camere di sicurezza del Comando di polizia locale. Nella mattinata di mercoledì 7 gennaio si è svolto il processo per direttissima, al termine del quale il giudice ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Bergamo e in tutta la provincia.