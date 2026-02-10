Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Località invernali bergamasche: «Effetto Olimpiadi? Per ora non si sente»

TURISMO. Nelle località invernali i flussi non sono particolarmente cresciuti. VisitBrembo: «Raccoglieremo i frutti della promozione nei prossimi anni».

Giuseppe Arrighetti
Giuseppe Arrighetti
Foppolo domenica, dove c’è stato il solito pienone di sciatori degli ultimi weekend con la neve, ma nessun effetto Olimpiadi
Foppolo domenica, dove c’è stato il solito pienone di sciatori degli ultimi weekend con la neve, ma nessun effetto Olimpiadi

Un po’ come con l’Expo: l’effetto pieno oggi non c’è, ma le ricadute positive arriveranno nel medio e lungo periodo. Secondo gli operatori turistici delle località bergamasche, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo lo scintillio della cerimonia inaugurale e le prime medaglie per gli azzurri, tra cui il bronzo per la nostra Sofia Goggia, non stanno generando flussi turistici particolarmente significativi in termini di arrivi e di presenze tra Valle Brembana, Valle Seriana, Val Cavallina e lago d’Iseo.

«Qualche segnale positivo però lo si può già osservare – sottolinea Oscar Fusini, direttore di Ascom Bergamo, in continuo contatto con gli associati dell’intera provincia –, tanto che per i nostri albergatori è un febbraio migliore rispetto allo stesso mese degli anni scorsi, solitamente “scarico”. E l’attuale transito attraverso la Bergamasca per raggiungere le località delle gare permette al nostro territorio di essere conosciuto anche da chi ha in mente soltanto Milano e Cortina, ma che in futuro potrà tornare da noi». Oltre a far crescere il movimento sportivo legato allo sci, con tanti ragazzi che sognano di diventare le nuove Goggia e i nuovi Franzoni, le Olimpiadi hanno già innescato un effetto indiretto sulla presenza nelle piste da sci orobiche. «Ho parlato con alcuni albergatori della Valle Seriana – racconta Marco Migliorati, presidente di PromoSerio – e hanno notato lo scorso fine settimana che nelle strutture sono arrivate persone mai viste prima: sono sciatori che erano abituati ad andare a Bormio o a Livigno, ma le piste sono occupate per i Giochi e così hanno cambiato comprensorio, scegliendo Pora o Colere».

Aeroporto: lavora a pieno regime

Gli elementi per contestualizzare l’indotto olimpico sono diversi, su tutti logistica e costi. «Anzitutto – aggiunge Fusini – dobbiamo tenere presenti che sono le prime Olimpiadi diffuse: a differenza delle edizioni scorse, con un centro che diffondeva a raggi concentrici le presenze, questa volta sono coinvolte oltre a Milano e Cortina anche Livigno, Bormio, e poi Tesero, Predazzo e Anterselva, con una dinamica tutta da studiare. Sappiamo che l’aeroporto di Orio al Serio sta lavorando a pieno regime, ma sappiamo anche che chi arriva con l’aereo o noleggia un’auto o deve spostarsi con i mezzi pubblici e se opta per questa seconda soluzione ovviamente sceglie di soggiornare vicino ai luoghi delle gare, per non sobbarcarsi troppi spostamenti». Ma non piace neppure l’idea di trovare un alloggio a metà strada, sul Sebino per esempio: «No – ammette Giuseppe Bertoletti, dell’albergo Panoramico di Fonteno – clienti legati alle Olimpiadi non ne abbiamo, ma, molto onestamente, non ci eravamo neppure illusi. La crescita turistica del lago è un’onda che arriva da lontano, iniziata con Christo, e che noi dobbiamo sostenere con il nostro lavoro».

Da Riva di Solto la voce di Flavia Polini, a cui fa capo la gestione di numerose case vacanza, risuona come un’eco: «Nonostante gli appelli fatti da istituzioni e enti pubblici a prepararci per una possibile “invasione” di turisti legati alle Olimpiadi, io non mi ero fatta nessuna illusione: come per l’Expo del 2015, non c’è nessun indotto diretto: qualcuno ha provato a chiamare e a prendere informazioni, ma quando capiva a quale distanza ci troviamo dalle gare preferivano andare su altre soluzioni. Più che per le Olimpiadi, i clienti ci stanno già chiamando per prenotare per l’estate».

Eppure anche nei luoghi delle gare non c’è il tutto esaurito: sui portali per le vacanze, se si cercano soluzioni per due notti tra mercoledì e venerdì a Bormio risultano 92 strutture disponibili, 16 anche a Cortina d’Ampezzo, per non parlare di Milano con 2.151 possibili soluzioni. «Questi numeri confermano che non c’è l’effetto “troppo pieno”. Aggiungo che neppure in Valtellina gli alberghi registrano il pienone – aggiunge Fusini –, ma lì scontano forse un effetto tariffe che hanno spaventato i potenziali clienti».

Elena Riceputi, direttore di Visit Brembo, si concentra sull’attività sportiva: «Raccoglieremo i frutti della promozione legata alle Olimpiadi nei prossimi anni, mentre dal punto di vista della pratica sciistica è innegabile che ci sia molto più interesse che in passato, tanto che le stazioni di Foppolo, Carona, Piazzatorre, Valtorta e Piani di Bobbio, anche perché finalmente è arrivata un po’ di neve, stanno lavorando bene. Nelle strutture ricettive invece i numeri sono quelli degli anni scorsi, forse perché, e questo è un cruccio, la Val Brembana non è stata neppure presa in considerazione per il passaggio della fiaccola olimpica, transitata da Petosino e Villa d’Almè ma non sulle nostre montagne. Immagino che ci fossero delle difficoltà logistiche, ma ci dispiace che a differenza di quanto accaduto nel lecchese la Val Brembana sia stata tagliata fuori da questo evento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Bormio
Livigno
Milano
Predazzo
Tesero
Tempo libero
Turismo
Sport
Sci alpino
Economia, affari e finanza
Turismo, Tempo libero
Politica
politica interna
Sofia Goggia
Oscar Fusini
Marco Migliorati
Giuseppe Bertoletti
Flavia Polini
Elena Riceputi
Ascom Bergamo
Promoserio
Visit Brembo
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026