Lotta ai cinghiali, ecco le novità

L’emergenza cinghiali non si ferma e prosegue anche il dialogo a livello istituzionale per le modifiche alla legge 157/92 al fine di incrementare il periodo per la caccia ai cinghiali ed il controllo della specie. Il decreto «misure urgenti in materia di fauna selvatica» prevede la possibilità per le regioni di cacciare i cinghiali «dal 15 settembre al 15 febbraio», allungando il calendario venatorio regionale e allo stesso tempo si prevede un controllo più efficace della specie, con abbattimenti anche all’interno delle aree urbane, viste le numerose emergenze che città come Roma e Genova su tutte vivono da anni. La prima bozza di testo esiste e sarà portato nel Consiglio dei Ministri in una delle prossime sedute.