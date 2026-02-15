«L’urlo straziante della madre, poi la colluttazione per fermare l’aggressore della bimba»

«Stavo facendo la spesa quando ho sentito, dalla zona antistante il bar, un urlo di una donna davvero straziante: mi sono avvicinato e ho visto un uomo, scalzo e vestito con abiti usurati, steso a terra che si teneva la testa con le mani ed era circondato da sei, otto addetti del supermercato».

È il racconto di uno dei numerosi clienti che alle 13.09 di sabato 14 febbraio si trovava all’Esselunga di via Corridoni, dove un romeno di 37 anni – senza fissa dimora, incensurato e con problemi psichiatrici – è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di aver tentato di sequestrare una bambina di un anno e mezzo. Dovrà rispondere anche dell’accusa di lesioni personali aggravate: nella concitazione la piccola ha infatti riportato la frattura del femore.

La ricostruzione: l’aggressione all’ingresso del supermercato

L’episodio – durato in tutto trenta secondi – è avvenuto all’ingresso del punto vendita, mentre i genitori con la bambina stavano entrando. Come ricostruito poi dalla Squadra mobile anche grazie alle telecamere interne del supermercato, che hanno ripreso i concitati istanti, l’uomo – che invece era diretto verso l’uscita del supermercato – ha tutto d’un tratto afferrato la piccola per le gambe, cercando di allontanarsi: durante un breve e violento «tira e molla» con la madre, la donna ha chiesto aiuto ai numerosi presenti, urlando.

L’intervento dei genitori, dei clienti e della polizia

L’uomo è stato subito immobilizzato, grazie all’intervento del padre, e la piccola restituita alla madre, nel frattempo caduta per la concitazione: in supporto della donna e della bambina è anche intervenuta una dottoressa che si trovava all’Esselunga per fare la spesa. L’uomo è stato bloccato dagli addetti ed è rimasto a terra fino all’arrivo di una volante della questura. La Squadra mobile ha poi ascoltato il racconto della madre della bambina, sotto choc, e preso in esame le riprese video interne ed esterne al supermercato.

Arresto per tentato sequestro di minore e lesioni personali aggravate

Il romeno – pare a Bergamo da pochi giorni e che risulta non essere mai stato controllato dalle forze dell’ordine – è stato quindi accompagnato in questura. Ricostruiti i fatti con il coordinamento della Procura, gli agenti hanno provveduto alla fine ad arrestare il trentasettenne con l’accusa di tentato sequestro di minore e lesioni personali. Pare non avesse mai visto la famiglia prima d’ora, né la famiglia avesse mai visto lui: avrebbe agito così, a caso.

La testimonianza dei presenti e la chiamata al 112

«Sono stati momenti davvero concitati – spiega ancora il cliente –: io stesso, sentendo l’urlo così drammatico della madre e vedendo tutta la gente che si avvicinava alla zona antistante la cassa del bar, ho inizialmente chiamato il 112, per poi notare, però, che un addetto del supermercato era già a sua volta al telefono con la polizia, arrivata praticamente subito. La donna e la bambina erano già state portate negli uffici dell’Esselunga ed erano assistite da una dottoressa che si trovava lì per caso».

Frattura al femore per la bimba e aggressore in carcere