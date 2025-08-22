Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025
Maltrattamenti alla ex, due arresti in cinque giorni: 33enne in carcere a Bergamo
IL CASO. Due arresti in cinque giorni per aver violato le misure cautelari adottate per impedirgli di avvicinare la sua ex che aveva maltrattato.
Bergamo
Un 33enne italiano, disoccupato e senza fissa dimora (vive in auto dopo essere stato allontanato dalla casa della convivente), venerdì 22 agosto è finito in cella su disposizione del giudice Laura Garufi.
Il giovane era stato arrestato nelle scorse settimane dopo aver malmenato la compagna nell’abitazione in cui vivevano a Romano. Gli era stata applicata la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il 16 agosto scorso, prima ancora che il provvedimento fosse convalidato dal gip, il 33enne aveva violato la misura. Per questo motivo era stato arrestato dai carabinieri.
Lunedì 18 agosto il giudice Beatrice Purita aveva convalidato l’arresto e disposto, oltre all’allontanamento dalla casa familiare, anche il divieto di avvicinamento alla ex e il divieto di dimora a Romano. Ma giovedì 21 agosto la donna ha lanciato l’allarme dal parcheggio di un centro commerciale di Romano, perché il suo ex gli si era fatto incontro sbraitando. Nuovo arresto da parte dei carabinieri che venerdì 22 agosto è stato convalidato dal giudice Garufi. Il 33enne è ora nel carcere di Bergamo.
