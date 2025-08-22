Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 22 Agosto 2025

Maltrattamenti alla ex, due arresti in cinque giorni: 33enne in carcere a Bergamo

IL CASO. Due arresti in cinque giorni per aver violato le misure cautelari adottate per impedirgli di avvicinare la sua ex che aveva maltrattato.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il Tribunale a Bergamo
Il Tribunale a Bergamo

Bergamo

Un 33enne italiano, disoccupato e senza fissa dimora (vive in auto dopo essere stato allontanato dalla casa della convivente), venerdì 22 agosto è finito in cella su disposizione del giudice Laura Garufi.

Il giovane era stato arrestato nelle scorse settimane dopo aver malmenato la compagna nell’abitazione in cui vivevano a Romano. Gli era stata applicata la misura pre-cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare. Il 16 agosto scorso, prima ancora che il provvedimento fosse convalidato dal gip, il 33enne aveva violato la misura. Per questo motivo era stato arrestato dai carabinieri.

Lunedì 18 agosto il giudice Beatrice Purita aveva convalidato l’arresto e disposto, oltre all’allontanamento dalla casa familiare, anche il divieto di avvicinamento alla ex e il divieto di dimora a Romano. Ma giovedì 21 agosto la donna ha lanciato l’allarme dal parcheggio di un centro commerciale di Romano, perché il suo ex gli si era fatto incontro sbraitando. Nuovo arresto da parte dei carabinieri che venerdì 22 agosto è stato convalidato dal giudice Garufi. Il 33enne è ora nel carcere di Bergamo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia
Sociale
Sentimenti, costume
Infanzia
Beatrice Purita
Laura Garufi