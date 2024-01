Marco, oggi l’ultimo saluto. «Scrivere era la sua vita»

Era un uomo mite, il nostro Marco Dell’Oro, e aveva un’attenzione, una parola, un buon consiglio per tutti. Lo ricordano così i tanti colleghi che negli ultimi due giorni gli hanno fatto visita alla camera ardente allestita alla Fondazione Carisma e che resterà aperta anche martedì 2 gennaio dalle 9 alle 12. I funerali avranno luogo invece alle 14,30 al Tempio Votivo, chiesa parrocchiale di Santa Lucia, in via dello Statuto, in città.

E anche i suoi amici di sempre, quelli che lo hanno conosciuto da ragazzino, sui campi di calcio del quartiere di Santa Lucia o tra i banchi di scuola. Perché buoni, miti e così estremamente empatici, come lo era Marco, non lo si diventa quando si cresce, ma lo si nasce e lo si resta, per tutta la vita.

La sua, Marco l’ha vissuta «facendo quello che gli piaceva e facendolo bene», racconta a bassa voce una vicina di casa. La passione per la scrittura, che lo ha portato da giovanissimo a bussare alla porta di don Andrea Spada, a «L’Eco di Bergamo», perché si era messo in testa che dello scrivere avrebbe voluto farne una professione; ma anche il cinema, la Francia, la bicicletta e i libri: «Aveva una velocità di lettura impressionante e per ogni citazione conosceva il punto del libro dove andare a rileggerla – ricordano i famigliari –. Ogni tanto pensava alla pensione e al tempo che avrebbe avuto per iniziare a scrivere lui dei libri». Sulla bara una rosa rossa e una bianca e una bella foto «posata», una delle rarissime alle quali concedeva quel suo sguardo timido e concentrato a guardarti negli occhi quando, parlandogli, cercavi una sua parola, un suo parere, o semplicemente provavi a strappargli un sorriso. Lui che ironico lo era, molto più di quanto la sua «allure» di ragazzo serio lasciava trasparire.

Paolo Milesi ha appreso la notizia dal giornale; è stato il suo compagno di banco al liceo scientifico «Lussana» nell’anno della Maturità: «Era un ragazzo schivo e molto bravo nelle materie letterarie – ricorda –. Studiavamo insieme per preparare gli esami, ci trovavamo da me, oppure a casa sua. Per questo ricordo bene la sua mamma, alla quale era legatissimo. Ricordo anche che alla Maturità fece un tema bellissimo. Poi le nostre strade si sono divise e per qualche tempo siamo rimasti in contatto. Con alcuni compagni ci siamo trovati a ottobre dello anno scorso, ma purtroppo lui non c’era».

Il liceo, l’università e nel frattempo l’anno del servizio civile, che Marco ha scelto di trascorrere alla Cisl, dove ha incontrato Giulio Mauri, ai tempi addetto alla comunicazione del sindacato: «La nostra amicizia nacque lì – ricorda –. Fu per lui un’esperienza di condivisione di un percorso e di valori sociali con i quali era in sintonia. Ricordo un bellissimo lavoro di ricerca che abbiamo fatto insieme sui giovani. Collaborava con noi su tanti temi di approfondimento e ha sempre mantenuto un rapporto d’affetto con la Cisl. Ancora oggi ci vedevamo almeno una volta all’anno. La sua ”Domenica” era la cosa più bella; aveva una capacità di portare sguardi diversi e di dare valore ai temi di cronaca, permettendo alle persone di farsi una cultura sull’attualità».

Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, ha incontrato Marco da consigliere d’amministrazione di Sesaab e con lui ha condiviso un pezzo di strada nel Comitato scientifico del Bergamo Festival: «Avevamo il piacere di confrontarci e di studiare i temi da mettere al centro di questa rassegna – racconta –. Con Marco c’era un bel rapporto, del resto era difficile non avere un buon rapporto con lui, perché aveva un tratto umano molto particolare, una mitezza di fondo e una grandissima cultura che non esibiva mai, altra caratteristica della sua personalità. Aveva una capacità di entrare in empatia e in relazione con tutti e di mantenere quella grande umanità che l’ha sempre contraddistinto».

L’amore per la letteratura, la collezione dei libri della «Pléiade», la sua amicizia con gli intellettuali d’Oltralpe, la casa di Mentone. E poi il festival di Cannes, lo stage a «Le Nouvel Observateur» e Josiane, la sua fidanzata. Della Francia Marco parlava spesso anche con Gianni Scarfone, amministratore delegato di Teb, per tanti anni direttore di Atb: «Avevamo la consuetudine di vederci a pranzo ogni due-tre mesi – ricorda –. Si chiacchierava in libertà; era un uomo di grande umanità, un intellettuale curioso e un profondo conoscitore della comunità, con cui si facevano ragionamenti non banali, alla ricerca del senso delle cose».

Marco e la passione per la cultura, anche nella sua città: «È stato molto vicino alla crescita del Museo delle Storie – ricorda la direttrice, Roberta Frigeni – e tra noi è nata una bella amicizia. Ha fatto crescere l’archivio fotografico Sestini dandogli voce sulle pagine del giornale e del suo inserto della domenica. Era un appassionato, curioso di qualunque cosa facessimo. E qualsiasi attività in cui abbiamo voluto coinvolgerlo, lui l’ha sempre abbracciata con interesse».