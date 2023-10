Martedì preghiera e digiuno per la Terra Santa: in Duomo con il vescovo e alle Grazie

Raccogliendo l’invito del cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, a dedicare una giornata di preghiera e di digiuno per la pace, martedì 17 ottobre in città sono stati organizzati due momenti: il primo in Cattedrale in Città Alta dalle 13 alle 14 guidato dal vescovo Francesco Beschi e il secondo nella chiesa delle Grazie in viale Papa Giovanni a Bergamo a partire dalle 13.30.