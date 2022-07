Mi comportavo come una super eroina, la malattia mi ha insegnato l’umiltà

Il punto di partenza è una maschera bianca. Poi Erika Fragnito ha usato forbici, colla e una vecchia rivista dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) per trasformarla in un’opera d’arte . Un gesto simbolico per aiutarla a rompere il silenzio, per superare il timore dei giudizi della gente, perché questa malattia, spesso invisibile, può trasformarsi ancora in uno stigma per chi ne è affetto.