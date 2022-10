Minacce sul web durante l’emergenza pandemica a Franco Locatelli: 5 indagati

Minacce di morte, insulti pesanti e ripetuti, mail minatorie. Ora arriva la risposta della magistratura e delle forze dell’ordine: ci sono cinque indagati per le intimidazioni rivolte a Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e già coordinatore del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza Covid. Dopo mesi di indagini la procura di Roma ha chiuso il cerchio, individuando complessivamente 13 account mittenti delle mail che nei mesi scorsi sono state inviate a Locatelli. Cinque di queste persone, in particolare, residenti tra le province di Torino, Faenza, L’Aquila, Parma e Taranto, sono ora indagate e devono rispondere delle minacce di morte di cui sono sospettati di essere gli autori: i carabinieri, su delega della procura di Roma, ieri hanno effettuato una serie di perquisizioni nelle loro abitazioni sequestrando tra l’altro smartphone e computer; i dispositivi elettronici passeranno ora al vaglio degli esperti della Sezione indagini telematiche del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma, per analizzarne nel dettaglio il contenuto.