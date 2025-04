Molestano ragazza e poi aggrediscono l’autista del bus: due denunciati -Video

Due uomini hanno iniziato a molestare una ragazza , sul bus della linea 8 diretto a Seriate, quando, all’altezza di via Previtali a Bergamo, si è accesa una rissa che ha costretto l’autista a fermare il pullman e a chiamare il 112.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato che sono subito intervenuti per sedare l’acceso diverbio. Con l’arrivo della volante, in pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. L’ autista si è procurato lesioni che hanno comportato una prognosi di tre giorni .

Sicurezza: «Servono presidi sulle linee»

A seguito di quanto successo i sindacati hanno diramato una nota per denunciare la scarsa sicurezza sui mezzi del trasporto pubblico: «Un nuovo caso di violenza nei confronti di lavoratori e passeggeri del trasporto urbano di Bergamo: nel pomeriggio di sabato, sulla linea 8 dell’Atb, mentre il mezzo viaggiava in direzione di Seriate. Si tratta dell’ennesima dimostrazione del bisogno di interventi immediati – dice Pasquale Salvatore, segretario generale di Fit Cisl di Bergamo. Da tempo chiediamo l’attivazione dell’osservatorio provinciale e di politiche utili a limitare i pericoli che quotidianamente lavoratori e passeggeri corrono. Servono presidi strutturati lungo la linea e interventi immediati per aumentare il grado di sicurezza sul servizio».