Monopattino investito in via Borgo Palazzo: ferito un giovane

Incidente stradale in via Borgo Palazzo nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, poco dopo le 14, nei pressi del civico 83. Secondo le prime informazioni disponibili, un giovane di 23 anni, in sella a un monopattino, è stato investito da un furgone ed è caduto a terra, riportando un trauma facciale, oltre che alle gambe e alle braccia.