Montelungo e Colleoni: le ex caserme si trasformano in studentati con 282 posti letto

A Bergamo le ex caserme Montelungo e Colleoni diventeranno rispettivamente uno studentato con 282 posti letto e uno spazio per sette aule dell’università di Bergamo, un progetto da 30 milioni di euro di cui la metà stanziati da Regione Lombardia. E martedì nell’Ufficio Territoriale Regionale di Bergamo l’assessore lombardo alla Casa Paolo Franco e il rettore Sergio Cavalieri hanno firmato una convenzione per definire gli impegni reciproci legati all’assegnazione dei fondi.

UniBg acquisirà gli spazi

L’università acquisirà e gestirà gli spazi e in particolare gli alloggi dell’ex caserma Montelungo andranno in via prioritaria a studenti fuori sede in condizioni economiche svantaggiate. La Regione per 25 anni monitorerà il rispetto delle destinazioni d’uso e l’equilibrio economico-finanziario dell’intervento.

15 milioni di euro da Regione Lombardia

L’assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, Paolo Franco a destra, e il Rettore, Sergio Cavalieri. «Restituire nuova vita alle ex caserme Montelungo e Colleoni - ha spiegato Franco - significa non solo valorizzare un patrimonio storico della città, ma soprattutto offrire nuove opportunità ai giovani, agli studenti e all’intera comunità. Con i 15 milioni di euro messi a disposizione da Regione Lombardia,10 per la realizzazione di una moderna residenza universitaria e 5 per la creazione di nuove aule didattiche, vogliamo dare una risposta concreta al bisogno di spazi adeguati e funzionali, contribuendo al rilancio del sistema universitario e al miglioramento della qualità della vita urbana».

Bergamo, un campus universitario diffuso