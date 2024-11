Morla e Tremana, la Regione avvia uno studio contro i rischi

Con delibera di Giunta, la Regione ha ieri approvato lo «Schema di accordo di collaborazione» per la redazione di uno studio idrogeologico, idraulico e ambientale a scala di sottobacino idrografico dei torrenti Morla e Tremana. L’intervento si inserisce all’interno delle politiche regionali di prevenzione del rischio idraulico e di gestione sostenibile delle risorse idriche, con l’obiettivo di aggiornare il Piano di gestione del rischio di alluvioni (Pgra). In programma già da tempo, lo studio ha avuto un’accelerata dopo le recenti esondazioni.

Stanziati 103 mila euro

La Regione ha stanziato 103mila euro per l’indagine che si propone di individuare gli interventi di mitigazione del rischio idraulico, così come per il censimento e la regolarizzazione delle interferenze e occupazioni di polizia idraulica. L’assessore regionale alla Casa e housing sociale, Paolo Franco (Fratelli d’Italia), ha sottolineato: «La finalità è migliorare la sicurezza dei territori attraversati da questi corsi d’acqua, riducendo i rischi legati a fenomeni alluvionali e garantendo una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse idriche».