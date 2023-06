Morti in bici e moto: il 2023 anno nero. «Mai peggio di così» - Il grafico

L’ultimo in ordine di tempo risale all’altra sera: attorno alle 22,30 di lunedì, lungo un tratto buio della Briantea, tra Mapello e Ponte San Pietro, un ventenne in bici è stato travolto da un trattore e ora è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il numero di ciclisti e di motociclisti che restano feriti o, ancora peggio, perdono la vita sulle strade della Bergamasca è in preoccupante crescita. Basti pensare che i morti in bicicletta in questi primi sei mesi del 2023 sono già stati praticamente lo stesso numero di tutto il 2022: sei le vittime dei dodici mesi dell’anno scorso, già cinque quelle di quest’anno.