Motorini rumorosi in Città Alta: 137 multe in sei mesi. «Ma c’è una chat per farla franca»

Passata l’estate il fenomeno massiccio delle «moto rumorose» che sfrecciano verso Città Alta si è un po’ calmato, con il sollievo dei residenti disturbati soprattutto nelle sere del fine settimana dal rombo molesto dei motori. Lamentele che ogni anno si ripetono e alle quali anche quest’estate il Comune ha provato a mettere un argine.

I controlli della Polizia locale

Per la Polizia locale infatti sono stati mesi di controlli, e quindi anche di multe, per le tante due ruote - guidate soprattutto da giovani - dirette verso il viale delle Mura nel weekend. Da marzo a settembre i servizi di pattugliamento degli agenti della Polizia locale, ovvero i giorni dedicati ai controlli sulle strade e concentrati in particolare nelle serate del venerdì e del sabato, sono stati in tutto 74, per un totale di 137 sanzioni comminate ai conducenti.

I dati, che arrivano in realtà un po’ più in là della fine della stagione calda, ovvero al 5 ottobre, prendono in considerazione i quattro punti di appostamento della Polizia locale. I due principali sono il viale delle Mura e viale Vittorio Emanuele, nei pressi della galleria della Conca d’Oro e più avanti alla funicolare, entrambe zone strategiche su cui si è concentrata l’attività degli agenti per «anticipare» la salita dei motorini al borgo storico.

Le diverse zone controllate

Qui, in sei mesi, sono stati 39 i mezzi fermati, di cui 11 ciclomotori (con 9 verbali staccati) e 28 motocicli (19 multe). Molti di più sono stati invece i controlli sulle Mura, dove nel semestre marzo-settembre sono state controllate 98 moto, nello specifico 21 ciclomotori - con un «bottino» di 13 verbali - e 77 motocicli per 55 verbali. Le multe, come detto, sono state in tutto oltre 130; un numero più alto dei verbali perché, ricorda Giacomo Angeloni, assessore alla Sicurezza, «nello stesso verbale possono essere rilevate anche più infrazioni».

I nodi stradali osservati comprenderebbero a dire il vero anche via Beltrami e via Cavagnis sui Colli, ma qui i controlli sono stati dismessi presto a causa dell’organizzazione furbesca dei motociclisti: «Abbiamo provato ad effettuare i controlli in via Beltrami e via Cavagnis, ma i motociclisti usano delle chat per avvisarsi a vicenda della presenza della Polizia locale, perciò nel momento dei controlli non passa nessuno - spiega Angeloni –. È anche il motivo per cui la richiesta dei residenti di un pattugliamento fisso non avrebbe effetto». I numeri nei sei mesi di attività della Polizia locale infatti dicono di una sola moto a testa fermata in via Beltrami e in via Cavagnis, con zero sanzioni.

Il fenomeno del rumore dei motorini rimane sotto controllo

Il fenomeno del rumore eccessivo prodotto dai motorini rimane molto attenzionato dall’amministrazione: «È una pratica che esiste, come i residenti sia delle Mura sia dei Colli hanno sempre segnalato, e che proviamo a gestire con la volontà di abbattere la presenza dei mezzi rumorosi che accedono a Città Alta e ai Colli disturbando la quiete», conclude Angeloni.