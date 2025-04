Nascondevano la droga nei campi, trovati anche due machete: 10 arresti

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri perché accusate di gestire un giro di spaccio in Brianza. Si tratta di nove uomini e una donna, di età tra i 24 e i 48 anni , residenti nelle province di Monza Brianza, Lecco e Bergamo .

Le indagini, coordinate dalla Procura di Monza, ha svelato una strutturata attività di spaccio di droga, in particolare cocaina e hashish, tra Cornate d’Adda, Sulbiate e Verderio, dal novembre 2023 al marzo 2024, che avveniva in particolare a casa della donna indagata e in un vicino negozio.