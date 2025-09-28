Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025

Nel 2024 salvate 470 tonnellate di cibo. «Sempre più famiglie chiedono aiuto»

CONTRO GLI SPRECHI. La «Dispensa Sociale» da gennaio a oggi ha distribuito 2.791 spese gratuite. Ai magazzini Mt25 accedono 300 nuclei: ricevono prodotti per un valore di 4mila euro all’anno.

Sergio Rizza
Sergio Rizza
Collaboratore
La dispensa sociale all’Ortomercato di Bergamo
La dispensa sociale all’Ortomercato di Bergamo

Si celebra lunedì 29 settembre la sesta Giornata mondiale contro gli sprechi alimentari. E c’è ancora tanto lavoro da fare, in Italia, per raggiungere gli obiettivi dell’agenda Onu 2030, se è vero, come racconta l’ultimo rapporto Waste Watcher International presentato a Roma, che nel nostro Paese gli sprechi alimentari pro capite sono scesi sì, dal 2015 a oggi, di 95 grammi settimanali (passando da 650 a 555,08 grammi a testa), ma il target (369,7 grammi settimanali) resta ancora troppo lontano.

L’obiettivo: il recupero di ingenti eccedenze alimentari per dare sollievo alle famiglie e alle persone in difficoltà, cui viene regalato tutto; un segno etico di lotta allo spreco; un’impronta ambientale positiva

Il problema dell’eccedenza alimentare e del conseguente spreco si avverte anche a Bergamo città, come dimostrano i numeri di due realtà molto solide: il programma di economia circolare «Dispensa Sociale», della cooperativa Namasté, e Mt25, un’associazione che richiama fin dal nome il Vangelo di Matteo e che fu fondata nel 2016, tra gli altri, da un medico igienista, Gaetano Caruso. Un filo le unisce: il recupero di ingenti eccedenze alimentari per dare sollievo alle famiglie e alle persone in difficoltà, cui viene regalato tutto; un segno etico di lotta allo spreco; un’impronta ambientale positiva. Quando si buttano via i cibi si gettano via risorse e si alimenta la necessità di smaltirle.

I numeri

Già mesi fa la Dispensa Sociale aveva diffuso i numeri del 2024: 170 tonnellate di cibo recuperato, 111,2 tonnellate di CO2 equivalente evitate dallo smaltimento, 201 milioni di litri d’acqua risparmiati, 3.881 spese gratuite alla dispensa Re-Store di via Ercole Mozzi. Al 30 giugno scorso, sono state recuperate quest’anno quasi 94 tonnellate di cibo (in linea col 2024), di cui l’80% frutta e verdura, e si sono registrati accessi in aumento alla dispensa Re-Store aperta a tutti. All’apertura (al lunedì e al giovedì), si presentavano in media 35 persone nel 2023: sono passate alle 40 dell’anno scorso e alle 42 di quest’anno. Le spese gratuite, da gennaio scorso a oggi, sono già state 2.791, senza contare il supporto che la Dispensa Sociale dà alle attività caritative della città. E c’è anche un ritorno economico per la collettività, calcolato da un laboratorio di Scienze aziendali dell’Università di Bergamo: il valore di ogni spesa gratuita al Re-Store è di 20 euro, ogni euro investito nella lotta allo spreco ne genera 3,03 di valore, mentre il beneficio complessivo per la collettività si è attestato sui 445mila euro.

Al 30 giugno scorso, sono state recuperate quest’anno quasi 94 tonnellate di cibo (in linea col 2024), di cui l’80% frutta e verdura, e si sono registrati accessi in aumento alla dispensa Re-Store aperta a tutti

Un progetto sociale ma anche ecologico

«Del nostro servizio beneficiano le persone in difficoltà – spiega il coordinatore del progetto Raffaele Avagliano – ma il nostro scopo, oltre che di solidarietà alimentare, è culturale ed ecologico». La maggioranza del cibo recuperato, in eccedenza, proviene dai supermercati e dalle aziende agricole, e oltre il 40% dall’Ortomercato di via Borgo Palazzo. Spiega il suo direttore Andrea Chiodi: «Ogni sabato mattina si apre la contrattazione per la vendita ai privati. Dopo, l’invenduto viene selezionato e prelevato dai volontari della Dispensa Sociale, un interlocutore unico, per noi perfetto. Si tratta di frutta e verdura invendute e pronte al consumo. Per i grossisti la donazione è un gesto virtuoso e un modo per contenere extra costi di smaltimento».

Raccolta in aumento

Sono circa 300 i nuclei familiari selezionati (sulla base del loro bisogno dimostrabile) ammessi al magazzino in città, in via Elba

Ancora più rilevanti i risultati di Mt25, che nel 2024 ha raccolto e distribuito 300 tonnellate di cibo (una al giorno, da supermercati e logistiche) per un valore di un milione. E la raccolta è, quest’anno, tendenzialmente in aumento. Anche in questo caso obiettivo triplice: lotta allo spreco, sostegno alle persone in difficoltà, riduzione dei rifiuti. Con una differenza di approccio. «Non vogliamo dare poco a molti, ma tanto a un numero contenuto di persone», dice il fondatore Gaetano Caruso. Sicché sono circa 300 i nuclei familiari selezionati (sulla base del loro bisogno dimostrabile) ammessi al magazzino in città, in via Elba. Sono mille persone. Ogni famiglia riceve una spesa completa (frutta e verdura, latticini, pasta, salumi, dolci, tra «fresco» e «secco») il cui controvalore «si aggira sui 4mila euro». Dice Caruso che «sprecare cibo buonissimo è intollerabile».

Ogni famiglia riceve una spesa completa (frutta e verdura, latticini, pasta, salumi, dolci, tra «fresco» e «secco») il cui controvalore «si aggira sui 4mila euro»

Tant’è che «quando vengono da noi i ragazzi dell’alberghiero di San Pellegrino a osservare il nostro lavoro, sgranano gli occhi di fronte a tutto quello che raccogliamo. E si chiedono: com’è possibile che queste cose rischino di essere buttate via?». Conclude: «Abbiamo 30 volontari. Quasi tutti nostri beneficiari. Coinvolgiamo chi aiutiamo».

Bergamo
Economia, affari e finanza
Economia (generico)
Ambiente
inquinamento
Sociale
Questioni sociali (generico)
Politica
politica interna
Sergio Rizza
Gaetano Caruso
Raffaele Avagliano
Andrea Chiodi
Waste Watcher International
Namaste
Mt25
Università di Bergamo
IPTC
onu