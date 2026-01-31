«Ogni bimbo è dono e speranza: non lasciamo spegnere la gioia»

«L’augurio e l’invito che affido alla comunità è che si faccia in modo che nei genitori non si lasci mai spegnere la gioia, la speranza del Magnificat, nonostante le fatiche e le difficoltà che la famiglia deve affrontare. Ogni bambino porta gioia e vita a tutti coloro che sono intorno. I bambini ci insegnano la meraviglia e cosa significa lasciarsi amare con semplicità»: con queste parole monsignor Michelangelo Finazzi, Vicario episcopale per i Laici e la Pastorale, ha concluso la sua riflessione nella Veglia diocesana, nella serata di sabato 31 gennaio nella chiesa parrocchiale di Sombreno, in occasione della 48esima Giornata nazionale per la Vita sul tema «Prima i bambini» che si celebra l’1 febbraio (alle 11 nella parrocchiale di Cavernago la celebrazione eucaristica e la benedizione delle famiglie adottive).

«I Vescovi nel loro messaggio per questa giornata – ha sottolineato monsignor Finazzi – evidenziano quanto accade di brutto ai bambini nel mondo: oltre ai bambini rifiutati prima della nascita, ancora oggi ci sono piccoli che muoiono di fame e freddo, basti pensare a Gaza e all’Ucraina. Ci sono bambini sfruttati, orfani di guerra, costretti a combattere, migranti, bambini che subiscono abusi nelle mura di casa, o che affrontano le conseguenze di un concepimento “strano”, senza una mamma o un papà. C’è un’emergenza educativa che riguarda tutta la comunità. Ma ci sono anche tante persone che si dedicano con generosità ai bambini: genitori, nonni, educatori, gruppi e associazioni, politici coraggiosi che difendono la vita. Da parte degli adulti serve conversione alla gioia di avere un figlio e cambiamento per preparare un mondo degno e accogliente».