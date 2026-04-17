Omicidio di Pamela Genini, Soncin a processo a giugno in Assise a Milano

Inizierà il 4 giugno, davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a carico di Gianluca Soncin, imprenditore 53enne imputato per aver ucciso con 76 coltellate l’ex compagna Pamela Genini, dopo che lei aveva deciso di chiudere la relazione. Lo ha stabilito il gip Tommaso Perna che ha accolto la richiesta di processo con rito immediato (si salta la fase dell’udienza preliminare) firmata dalla pm Alessia Menegazzo e dalla responsabile del dipartimento fasce deboli, Letizia Mannella, della Procura diretta da Marcello Viola.

Soncin, di origini biellesi e che viveva a Cervia (Ravenna), è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, mentre i pm hanno escluso l’aggravante dello stalking che era stata ipotizzata nell’ordinanza di custodia in carcere emessa dopo l’omicidio del 14 ottobre scorso, avvenuto nella abitazione della 29enne a Milano, nel quartiere Gorla. Con queste imputazioni Soncin rischia la condanna all’ergastolo.