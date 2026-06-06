Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 06 Giugno 2026

Omicidio Pamela Genini, Dolci porta alla polizia di Milano il cellulare ritrovato

IL CASO. Il telefono scomparso quando i carabinieri avevano perquisito la casa a Strozza. Lui: «Non è importante dov’era».

Lettura 1 min.
Omicidio Pamela Genini, Dolci porta alla polizia di Milano il cellulare ritrovato
La tomba di Pamela Genini a Strozza

Quando il 6 maggio i carabinieri avevano perquisito casa sua, dopo averlo interrogato per ore in caserma, quel cellulare bianco non era stato trovato. Francesco Dolci, l’impresario di Sant’Omobono Terme indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, aveva spiegato che quel vecchio telefono conteneva le chat con la ragazza, nelle quali erano elencati – a detta sua – i nomi del giro di riciclaggio nei quali la giovane sarebbe rimasta coinvolta, compresi quelli dei mandanti della profanazione. «Non mi ricordo dove l’ho lasciato, forse a Bergamo al bar prima dell’interrogatorio in caserma – aveva spiegato in tv –. Se ricomparirà sarà mia premura portarlo subito agli inquirenti». Proprio sabato 5 giugno quel telefono è rispuntato: Dolci lo ha portato alla polizia di Milano, agli agenti della squadra Mobile che hanno condotto le indagini sull’omicidio della giovane di Strozza per cui proprio giovedì è iniziato il processo a carico di Gianluca Soncin.

Leggi anche

Il telefono sequestrato

La polizia, venuta a conoscenza del decreto di sequestro emesso a maggio dal pm Giancarlo Mancusi che coordina le indagini sulla profanazione, ha sequestrato il telefono che sarà messo a disposizione della Procura per procedere alle stesse analisi a cui saranno sottoposti gli altri dispositivi. Le legali dell’impresario, Eleonora Prandi e Isabella Colombo, nei giorni scorsi si sono viste rigettare dal tribunale del Riesame la richiesta di dissequestro degli oggetti prelevati a casa di Dolci. Sempre sull’acquisizione dei dati dei dispositivi elettronici, la difesa aveva anche presentato una richiesta di incidente probatorio, che era stata respinta dal gip. Tra quanto in sequestro, c’è anche un coltello trovato nella proprietà di Dolci (che ha negato fosse suo) e inviato ai Ris per accertamenti.

La rivelazione in diretta tv

Sabato in diretta tv alla trasmissione «Dentro la notizia» Dolci ha detto di averlo ritrovato «dopo aver cercato e smontato tutto» ma non ha voluto dire dove lo ha trovato: «In un posto, non è importante dove. Era spento ma aveva ancora la carica, non ho toccato niente e l’ho consegnato alla polizia». Sua madre lo ha difeso davanti alle telecamere: «Mio figlio è innocente, non ha portato via lui la testa, lo so perché lo conosco». Davanti alle immagini della casa di Pamela la notte dell’omicidio, il 41enne è scoppiato in lacrime. La sua richiesta di essere parte civile al processo contro Soncin è stata respinta dalla Corte d’assise di Milano, ma sarà chiamato come testimone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Strozza
Processo
Magistratura
giustizia
Indagine
Forze Ordine
Giustizia, Criminalità
Isabella Colombo
Giancarlo Mancusi
Gianluca Soncin
Eleonora Prandi
Omobono Terme
Francesco Dolci
Corte d'Assise
Polizia di Stato