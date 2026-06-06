Omicidio Pamela Genini, Dolci porta alla polizia di Milano il cellulare ritrovato

Quando il 6 maggio i carabinieri avevano perquisito casa sua, dopo averlo interrogato per ore in caserma, quel cellulare bianco non era stato trovato. Francesco Dolci, l’impresario di Sant’Omobono Terme indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, aveva spiegato che quel vecchio telefono conteneva le chat con la ragazza, nelle quali erano elencati – a detta sua – i nomi del giro di riciclaggio nei quali la giovane sarebbe rimasta coinvolta, compresi quelli dei mandanti della profanazione. «Non mi ricordo dove l’ho lasciato, forse a Bergamo al bar prima dell’interrogatorio in caserma – aveva spiegato in tv –. Se ricomparirà sarà mia premura portarlo subito agli inquirenti». Proprio sabato 5 giugno quel telefono è rispuntato: Dolci lo ha portato alla polizia di Milano, agli agenti della squadra Mobile che hanno condotto le indagini sull’omicidio della giovane di Strozza per cui proprio giovedì è iniziato il processo a carico di Gianluca Soncin.

Il telefono sequestrato

La polizia, venuta a conoscenza del decreto di sequestro emesso a maggio dal pm Giancarlo Mancusi che coordina le indagini sulla profanazione, ha sequestrato il telefono che sarà messo a disposizione della Procura per procedere alle stesse analisi a cui saranno sottoposti gli altri dispositivi. Le legali dell’impresario, Eleonora Prandi e Isabella Colombo, nei giorni scorsi si sono viste rigettare dal tribunale del Riesame la richiesta di dissequestro degli oggetti prelevati a casa di Dolci. Sempre sull’acquisizione dei dati dei dispositivi elettronici, la difesa aveva anche presentato una richiesta di incidente probatorio, che era stata respinta dal gip. Tra quanto in sequestro, c’è anche un coltello trovato nella proprietà di Dolci (che ha negato fosse suo) e inviato ai Ris per accertamenti.

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