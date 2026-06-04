Omicidio Pamela Genini, al via il processo: la famiglia chiede l’ergastolo per l’ex compagno

Si è aperto davanti alla Corte d’Assise di Milano il processo a carico di Gianluca Soncin, l’imprenditore 53enne accusato dell’omicidio volontario aggravato di Pamela Genini, la giovane di 29 anni, originaria di Strozza, uccisa il 14 ottobre scorso nella sua abitazione nel quartiere Gorla a Milano.

Poco prima dell’udienza, Pier Giuseppe Rota, compagno della madre della vittima, ha ribadito la posizione della famiglia: «Noi chiediamo giustizia e l’ergastolo». Secondo l’accusa, Soncin avrebbe pianificato il delitto procurandosi di nascosto una copia delle chiavi dell’appartamento della ex compagna per introdursi nell’abitazione e colpirla con decine di fendenti.

Il dolore della mamma

In aula era presente anche la madre di Pamela, Una Smirnova, che si è costituita parte civile insieme ai familiari della giovane. L’arrivo dell’imputato ha provocato una forte reazione emotiva nella donna, che ha gridato contro di lui prima di essere accompagnata fuori dall’aula dal proprio legale a causa di un malore.

Tra le richieste di costituzione di parte civile figura anche quella di Francesco Dolci, amico della 29enne e una delle ultime persone ad aver avuto contatti con lei il giorno dell’omicidio. La sua posizione resta tuttavia al centro di un’altra vicenda giudiziaria: è infatti indagato a Bergamo nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela e sulla sottrazione della testa della giovane, mai ritrovata.

L’indagine parallela sulla tomba profanata

Sul punto, Rota ha spiegato che gli investigatori starebbero seguendo «una buona pista», evitando ulteriori commenti. Ha invece espresso una netta contrarietà rispetto alla richiesta di costituzione di parte civile avanzata da Dolci.

L’imputato è accusato di omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dalla crudeltà, dai futili motivi e dalla precedente relazione affettiva con la vittima. Contestazioni che, in caso di condanna, potrebbero portare all’ergastolo.